Apple ला रहा ChatGPT और Bard जैसा चैटबॉट? AI मॉडल पर चल रही है टेस्टिंग

Apple May bring ChatGPT And Bard like AI chatbot जहां अभी तक यूजर्स के लिए ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड जैसे एआई चैटबॉट की सुविधा मौजूद है वहीं इस कड़ी में एपल का नाम भी जुड़ने वाला है। खबरें हैं कि एपल अपने एआई बेस्ड चैटबॉट मॉडल को तैयार कर चुका है। एपल के कुछ कर्मचारी इस चैटबॉट को इस्तेमाल भी कर रहे हैं।