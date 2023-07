Featured story

Google Bard चैट हिस्ट्री को ऐसे करें डिलीट, कहीं स्टोर न रह जाए चैटबॉट में आपका प्राइवेट डेटा

How to Delete Your Google Bard Chat History in smartphone and PC गूगल के एआई बेस्ड चैटबॉट बार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बार्ड के साथ की गई बातचीत का डेटा अकाउंट में स्टोर रहता है। ऐसे में चैटबॉट के साथ बातचीत के डेटा को डिलीट करना जरूरी है।