Featured story

हिंदी में बेझिझक होकर पूछिए अब सवाल, Google Bard देगा सही जवाब, ऐसे करें चैटबॉट का इस्तेमाल

How To Chat With Google Bard Using Hindi Language step by step process गूगल बार्ड से बात करने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी नहीं है बार्ड से सवाल हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं। गूगल बार्ड में हाल ही में एक नया अपडेट जोड़ा गया है। इस अपडेट के बाद बार्ड हिंदी ही नहीं चीनी स्पेनिश जैसी भाषाओं में भी बात कर सकता है।