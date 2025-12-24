iPhone 16 पर मिल रही है भारी छूट, फ्लिपकार्ट-अमेजन नहीं...यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप iPhone 16 लेने की सोच रहे थे, तो ये सबसे अच्छा समय हो सकता है। क्रिसमस और नए साल के इस हॉलिडे सीजन में, Apple iPhone 16 भारी कीमत में छूट के साथ मिल रहा है। ऐसा आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है। ये डिवाइस, जिसे भारत में 79,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, अब काफी कम में आपका हो सकता है। iPhone 15 की तुलना में इस डिवाइस में कैमरा, परफॉर्मेंस, डिजाइन और दूसरे मामलों में कई सॉलिड अपग्रेड देखने को मिलते हैं। एपल के इस फोन पर डिस्काउंट विजय सेल्स पर दिया जा रहा है।

विजय सेल्स पर Apple iPhone 16 पर ये है डिस्काउंट विजय सेल्स पर Apple iPhone 16 का 128GB वेरिएंट अभी 66,900 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी लॉन्च प्राइस से 13,000 रुपये कम है। हालांकि, नए iPhone 17 के आने के बाद इस पर 10,000 रुपये की कटौती अब इस फोन की कीमत 69,900 रुपये हो गई है। यानी ग्राहकों को यहां 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही आप एलिजिबल बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करके कीमत को 4,000 रुपये और कम कर सकते हैं, जिससे नेट इफेक्टिव कीमत लगभग 62,900 रुपये हो जाएगी। बायर्स 2,927 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाले EMI ऑप्शन भी चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको फाइल चार्ज और इंटरेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं।

इसके अलावा, ग्राहक अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और उसकी वर्किंग कंडीशन, ब्रांड और मॉडल के आधार पर सबसे अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। आप डिवाइस के साथ Apple Care+ भी चुन सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे।