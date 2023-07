Apple ने बीते महीने iOS 17 को पेश किया था। लेकिन वह मौजूदा आईफोन यूजर्स के लिए इससे पहले iOS 16.6 अपडेट को रोलआउट करेगा। कंपनी अभी 16.6 की रिलीज डेट का ऐलान तो नहीं किया है लेकिन उसने iOS 16.6 Public Beta 4 जारी किया है। यहां हम आपको इस अपडेट के साथ मिलने वाले नए फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Apple introduced the iOS 16.6 Public Beta 4 for iPhone users. (Photo- Apple)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple इन दिनों आईफोन यूजर्स के लिए iOS 16.6 अपडेट रिलीज करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने अभी iOS 16.6 Public Beta 4 जारी किया है। यह अपकमिंग अपडेट कई सारे बग फिक्स और सिक्योरिटी पैच के साथ पेश किया जाएगा। इसके साथ ही एप्पल ने इसमें कुछ फीचर्स को अपडेट करने के साथ नए भी जोड़े हैं। एप्पल यूजर्स को फिलहाल iOS 17 का इंतजार कर रहे हैं, जिसे कंपनी ने पिछले दिनों अपने एनुअल WWDC 2023 इवेंट में रिलीज किया था। iOS 17 को सबसे पहले iPhone 15 लाइनअप के साथ पेश किया जाएगा। इसके बाद ही अपडेट धीरे-धीरे दूसरे यूजर्स को मिलेगा। यहां हम आपको अपकमिंग iOS 16.6 के साथ आईफोन यूजर्स को मिलने वाले फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। iMessage के लिए कॉन्टैक्ट की वैरिफिकेशन iOS 16.6 में आईफोन यूजर्स को मिलने वाले इस नए फीचर के जरिए वे iMessage में एक-दूसरे की आइडेन्टिटी पक्की कर पाएंगे। इससे यूजर्स इस बात की पुष्टी कर पाएंगे कि वे सही व्यक्ति के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। यह फीचर प्राइवेसी और साइबर अटैक की चिंता करने वाले यूजर्स के लिए बड़े काम का हो सकता है। इसके साथ ही क्लाउड सर्वर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने की स्थिति में यह अलर्ट भेजेगा। iCloud पर लॉग-इन पब्लिक बीटा के मुताबिक, जब आईफोन और विंडोज कंप्यूटर एक वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होने iCloud पर लॉग-इन कर पाएंगे। यह अपडेट दोनों डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पर होने की आवश्यकता पर जोर देगा। Beats Studio Buds में ज्यादा ऑप्शन रिपोर्ट्स की माने तो नए अपडेट में आईफोन यूजर्स को Beats Studio Buds में पहले से ज्यादा आइकन मिल सकते हैं। इसके साथ ही अपकमिंग iOS 16.6 अपडेट में यूजर्स को दो नए कलर में आइकन मिलेंगे। एप्पल अपने आईओएस अपडेट को कब तक रिलीज करेगा इसे लेकर कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

