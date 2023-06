Caviar ने एप्पल के AR हेडसेट Vision Pro का खास एडिशन तैयार किया है। कंपनी ने इसे Apple Vision Pro CVR Edition नाम दिया है जिसे 18 कैरेट 1.5 किलो ग्राम सोने से तैयार किया गया है। इस स्पेशल एडिशन की कीमत करीब 37.7 लाख रुपये है। इसके साथ ही कंपनी ने इसके हेडमाउंट को प्रीमियम Connolly लेदर से तैयार किया है।

Apple Vision Pro CVR Edition Launched at a price of Rs 37.74 lakh, check details

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Apple ने कुछ हफ्तों पहले करीब 2.89 लाख रुपये की कीमत में Vision Pro को लॉन्च किया था। अगर आपको यह महंगा लग रहा तो फिर गोल्ड प्लेटेड विजन प्रो की कीमत सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। Caviar ने इसका स्पेशल एडिशन Apple Vision Pro CVR Edition तैयार किया है, जिसे 18K गोल्ड और लेदर हेड माउंट के साथ पेश किया गया है। विजन प्रो के इस खास एडिशन की कीमत 46,000 डॉलर यानी करीब 37.74 लाख रुपये है। Caviar ने इस खास विजन प्रो के डिजाइन को टॉप फोर्ड के फ्लिप-अप ग्लासेस और Gucci ski मास्क से प्रेरित होकर तैयार किया है। एप्पल के इस हेडसेट को तैयार करने में 1.5 किलोग्राम से ज्यादा 18K गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसके हेड माउंट को तैयार करने के लिए Connolly लेदर का इस्तेमाल किया गया है जो ब्रिटिश रॉयल कोर्ट और Rolls-Royce का लेदर सप्लायर है। Apple Vision Pro CVR Edition को सीमित संख्या में तैयार किया जाएगा। Caviar इस स्पेशल एडिशन के 24 यूनिट उपलब्ध करवाएगा। कंपनी का कहना है कि यह 2024 के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो पाएगा। Apple Vision Pro की खूबियां Apple का AR हेडसेट को M2 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें एक और चिपसेट दिया गया है, जिसे कंपनी ने R1 नाम दिया है। यह चिपसेट 12 कैमरा के इनपुट को प्रोसेस करेगा। Apple का कहना है कि यह R1 चिप लेग की प्रोब्लम को सॉल्व करेगा। एप्पल का Vision Pro कंपनी के नए visionOS पर रन करेगा। Apple Vision Pro में हेडसेट को अनलॉक करने के लिए ऑप्टिक आईडी दी गई है। टेकनोलॉजी इनोवेशन के मामले में विजन प्रो इस साल एप्पल का सबसे क्रांतिकारी और बड़ा प्रोडक्ट है। एप्पल का यह एआर हेडसेट फिलहाल कमर्शियल सेल के लिए उपलब्ध नहीं है।

Edited By: Subhash Gariya