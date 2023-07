अलर्ट! Android फोन के लेटेस्ट वर्जन में भी प्राइवेट डेटा हो सकता है लीक, सिक्योरिटी के लिए करना होगा ये काम

Android phone may be at risk also if phone has latest Android version यूजर के लिए एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन के साथ साइबर फ्रॉड से जुड़ा खतरा कुछ कम हो सकता है लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ ही हैकर्स यूजर की प्राइवेट और बैंकिंग जानकारियों पर सेंध लगा सकते हैं।