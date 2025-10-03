200MP कैमरे वाले Vivo X300 सीरीज में मिलेगी दमदार बैटरी, लॉन्च से पहले सामने आई डिटेल्स

Vivo जल्द ही X300 और X300 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिनमें पावरफुल बैटरी मिलेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार X300 में 6040mAh और X300 Pro में 6510mAh की बैटरी हो सकती है। दोनों फोन में 90W वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इनमें मीडियाटेक Dimensity 9500 चिपसेट और 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया जाएगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo इन दिनों Vivo X300 और X300 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। वीवो इन दिनों स्मार्टफोन को 13 अक्टूबर को चीन में लॉन्च करने वाला है। इन स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले कंपनी इनके बारे में कई जानकारी शेयर कर चुकी है। वीवो के 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले अपकमिंग स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं। यहां हम आपको इनकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Vivo X300 और X300 Pro बैटरी साइज चाइनीज टेक ब्लॉगर Bald Panda और Experience More के मुताबिक, अपकमिंग Vivo X300 स्मार्टफोन में 6,040mAh की बैटरी दी जाएगी। इसके साथ ही New Review Technology ने हैंड्स ऑन वीडियो शेयर करते हुए बताया कि अपकमिंग X300 Pro स्मार्टफोन में 6,510mAh की बैटरी दी जाएगी। इस वीडियो को वीवो के प्रोडक्ट मैनेजर Han Boxiao ने भी शेयर किया है।

Vivo X300 और X300 Pro स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 90W वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि, वायरलेस चार्जिंग की स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वीवो ने X300 सीरीज में बैटरी कैपेसिटी में बढ़ोतरी की है। इससे पहले Vivo X200 स्मार्टफोन 5,800mAh की बैटरी और X200 Pro में 6,000mAh की बैटरी दी गई है। दोनों ही फोन 90W वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

Vivo X300 और X300 Pro संभावित स्पेसिफिकेशन्स अपकमिंग Vivo X300 और X300 Pro स्मार्टफोन में मीडियाटेक का Dimensity 9500 चिपसेट दिया जाएगा। इस चिपसेट के साथ आने वाला यह दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है। Vivo X300 स्मार्टफोन में 6.3-इंच का OLED स्क्रीन और X300 Pro में 6.78-इंच OLED पैनल दिया जाएगा। इनका रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इन दोनों ही फोन में अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा।