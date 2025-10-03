200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी वाला Vivo का नया फोन इस दिन होगा लॉन्च, क्या होगी कीमत और खूबियां?

Vivo V60e स्मार्टफोन भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा जिसकी शुरुआती कीमत 30 हजार रुपये हो सकती है। यह तीन रैम और स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा। मीडियाटेक Dimensity 7360-Turbo चिपसेट से लैस यह फोन Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 पर चलेगा और 5 साल तक अपडेट मिलेगा। इसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo ने अपने अपकमिंग Vivo V60e स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च टाइमलाइन को कन्मर्फ कर दिया है। कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज करते हुए इसका डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठाया है। वीवो का यह फोन अक्टूबर में लॉन्च होगा। यहां हम आपको Vivo V60 सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Vivo V60e लॉन्च टाइमलाइन Vivo V60e स्मार्टफोन भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा। यह स्मार्टफोन भारत में 30 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। यह फोन नोबल गोल्ड और इलाइट पर्पल कलर में तीन रैम और स्टोरेज के वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है। यह फोन 8GB+128GB, 8GB+256GB, और 12GB+256GB के साथ लॉन्च किया जाएगा।

Vivo V60e की स्पेसिफिकेशन्स Vivo V60e स्मार्टफोन मीडियाटेक के Dimensity 7360-Turbo चिपसेट के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। वीवो का यह फोन Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 पर रन करेगा। कंपनी इस फोन को 5 साल तक एंड्रॉयड और सिक्योरिटी पैच का अपडेट देगी।

फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन में 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जाएगी। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वीवो के इस फोन में 50-मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो ऑटोफोकस सपोर्ट करता है। वीवो के इस फोन में 6,500mAh की बैटरी मिलेगी, जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। इस फोन में पानी और धूल से बचाव के लिए IP68/69 रेटिंग दी गई है।