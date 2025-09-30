Vivo का 200MP कैमरा वाला दमदार 5G फोन, 6,500mAh की बैटरी और AI फीचर्स भी

वीवो जल्द ही Vivo V60e 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इसमें 200MP OIS कैमरा और AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट फीचर होगा। यह एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड रंग में मिलेगा जिसमें IP68+IP69 रेटिंग और डायमंड शील्ड ग्लास होगा। Android 15 पर आधारित यह फ़ोन AI फीचर्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ आएगा। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग और 6500mAh की बैटरी होने की संभावना है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो जल्द ही अपना एक और शानदार 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Vivo V60e के नाम से पेश करने जा रही है। यह डिवाइस V60 लाइनअप के लेटेस्ट डिवाइस में से एक होने वाला है। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा कर दिया है। डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। इतना ही नहीं Vivo V60e में AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट नाम का एक खास फोटोग्राफी फीचर भी मिलने वाला है। चलिए जानें डिवाइस में और क्या होगा खास...

Vivo V60e के स्पेसिफिकेशन वीवो इंडिया ने पहले ही अपनी वेबसाइट पर एक माइक्रोसाइट के जरिए कन्फर्म कर दिया है कि V60e दो कलर एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड में आ रहा है। साथ ही इस डिवाइस में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 + IP69 रेटिंग देखने को मिलेगी। डिवाइस में खास डायमंड शील्ड ग्लास भी होगा। हैंडसेट में कम से कम बेजल देखने को मिलेंगे और ये क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले से लैस होगा। साथ ही डिवाइस में सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट देखने को मिलेगा।

AI फीचर्स से होगा लैस वीवो के इस अपकमिंग डिवाइस में Android 15-बेस्ड Funtouch OS 15 मिलेगा। हालांकि अभी तक कंपनी ने चिपसेट को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है। वीवो ने V60e पर तीन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में कई AI फीचर्स होंगे। उदाहरण के लिए डिवाइस में AI कैप्शन फीचर मीटिंग्स को रीयल-टाइम में ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेट और समरी करने में मदद करेगा। इसमें जेमिनी सपोर्ट भी देखने को मिलेगा।

कैमरा होगा बेहद खास वीवो V60e कैमरा के मामले में काफी खास होने वाला है जहां डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। डिवाइस में OIS और 30x जूम सपोर्ट वाला 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। साथ ही डिवाइस में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस मिलेगा।