बड़े काम का है QR Code, पेमेंट करने में ही नहीं, हैकर्स से भी सुरक्षित रखता है आपकी निजी जानकारियां

What Is QR Codes How It Works History And Internet Security Hacking And More क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल हर दूसरा इंटरनेट यूजर करता है। पेमेंट करने से लेकर वॉट्सऐप का इस्तेमाल डेस्कटॉप पर करने तक क्यूआर कोड काम में आते हैं। इस आर्टिकल में क्यूआर कोड के इतिहास और इसकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम जानकारियां देने जा रहे हैं।