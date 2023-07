Featured story

जल्दी खत्म हो जाता है iPhone का डेटा, इस सेटिंग को कर दें ऑन, पूरे दिन ले सकेंगे नेट का मजा

What is Low Data Mode In iPhone How To Reduce Data Usage In Device फोन में कई बार नेट पैक जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि नेट का इस्तेमाल पूरी तरह से रोक भी नहीं जा सकता है ऐसे में डेटा पैक का खर्चा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं आईफोन यूजर्स के लिए डेटा खपत बचाने के लिए ही लो डेटा मोड फीचर की सुविधा मिलती है।