iPhone में इस सेटिंग को कर दीजिए ऑन, कॉलिंग में बैकग्राउंड नॉइस की परेशानी सेकंडों में हो जाएगी उड़न छू

What Is voice isolation feature How To Remove Background Noise During Calls कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड में शोरगुल की परेशानी हो तो हर दूसरे स्मार्टफोन यूजर को झुंझलाहट होती है। ऐसे में कई बार जरूरी मैसेज रिसीव करने में भी परेशानी आ सकती है। हालांकि आईफोन यूजर एक सेटिंग को एनेबल कर कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंट के शोर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं।