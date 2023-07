अब Android और iPhone पर मिलेगी मौसम के साथ भारी बारिश और बाढ़ की जानकारी, बस इस सेटिंग को कर लें ऑन

Check Flood Warning on Android and iPhone आप अपने स्मार्टफ़ोन पर Severe Weather Alerts एक्टिव कर सकते हैं। ये अलर्ट यूजर्स को भारी बारिश बाढ़ और अन्य गंभीर मौसम स्थितियों के बारे में सूचित करते हैं। इसको ऐक्टिव करने के लिए आपको अपने फोन में एक सेटिंग करना होगा। आइए इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। (फोटो-जागरण)

How to enable Severe weather alerts to get flood notifications on iPhone and Android Device

नई दिल्ली, टेक डेस्क। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लगातार बारिश हुई है जिससे जान-माल का नुकसान हुआ है। कई हिस्सों में राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर न निकलने की सलाह दी है। ऐसी स्तिथि से बचने के लिए आप अपने स्मार्टफ़ोन पर Severe Weather Alerts एक्टिव कर सकते हैं। ये अलर्ट यूजर्स को भारी बारिश, बाढ़ और अन्य गंभीर मौसम स्थितियों के बारे में सूचित करते हैं। आईफोन और एंड्रॉइड फोन पर इन अलर्ट को एक्टिव करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। iPhone पर ऐसे पाएं बाढ़ नोटिफिकेशन का अलर्ट वेदर ऐप खोलें और निचले-दाएं कोने में लिस्ट आइकन पर टैप करें। नोटिफिकेशन पर टैप करें। Severe weather toggle को एक्टिव करें। साथ ही, वह स्थान चुनें जिसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को एक्टिव करना चाहते हैं। एक्टिव करने के बाद iPhone पर मौसम ऐप ऑटोमैटिक बाढ़, बारिश और अन्य खराब मौसम की चेतावनियां दिखाना शुरू कर देगा। याद रखें लॉक स्क्रीन पर मौसम विजेट जुड़ा होना चाहिए। Android पर बाढ़ अलर्ट ऐसे पाएं अपने फ़ोन पर Google ऐप डाउनलोड और इन्स्टॉल करें। सुनिश्चित करें कि आपने ऐप के लिए मौसम नोटिफिकेशन एक्टिव कर ली हैं। अब प्रोफ़ाइल आइकन पर टैप करें, सेटिंग्स → नोटिफिकेशन → Enable Weather forecast के टॉगल को एक्टिव करें। Google ऐप पर वापस जाएं, टॉप पर Weather विजेट पर टैप करें। यहां, आप वर्तमान मौसम की स्थिति के साथ-साथ आपके क्षेत्र में जारी किए गए अन्य मौसम अलर्ट भी देखेंगे। SMS के अलावा TV और Radio पर मिलेगा मौसम का अपडेट रिपोर्ट की माने तो बहुत जल्द खराब मौसम का अलर्ट आपको TV और Radio पर सुनने को मिलेगा। इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद अगर आप रेडियो या टीवी देख रहे होंगे तो अचानक से आपके टीवी की स्क्रीन पर खराब मौसम का अलर्ट दिखाया जाएगा। अगर आप रेडियो पर कोई गाना सुन रहे होंगे तो आपका गाना बीच में बंद हो जाएगा और आपको एक वार्निंग अलर्ट जारी किया जाएगा।

