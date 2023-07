Featured story

बैटरी सेविंग टिप्स: बार-बार चार्ज करना पड़ता है iPhone, इन सेटिंग को बदलकर मिलेगा ज्यादा बैकअप

iPhone battery Draining Issue Do Not Make These Mistakes Enable These Settings आईफोन का इस्तेमाल बहुत कम घंटे ही कर पा रहे हैं और डिवाइस को बार-बार चार्ज करने की जरूरत महसूस होती है तो आपको कुछ सेटिंग्स बदलवे की जरूरत होगा। कुछ सेटिंग्स को एनेबल और कुछ सेटिंग्स को डिसेबल कर आईफोन की बैटरी लंबी चलाई जा सकती है।