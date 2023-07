Apple यूजर्स की इस समस्या का हुआ निपटारा, नए सिक्योरिटी अपडेट की मदद से दूर होगी परेशानी

कुछ दिनों पहले ही एपल ने अपने यूजर्स के लिए एक सक्योरिटी अपडेट पेश किया था जिसने कुछ बग फिक्स थे। यह iOS 16.5.1 अपडेट था। हालांकि टेक दिग्गज ने लगभग 10 जुलाई के आसपास अपडेट जारी किया था लेकिन सफारी के साथ समस्या पैदा करने वाला पाए जाने के बाद इसे तुरंत हटा लिया गया। अब कंपनी एक नया सिक्योरिटी अपडेट रोलआउट कर रही है।

iOS 16.5.1c security update for safari issue, know the details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। देश और दुनिया की जानी मानी कंपनी Apple अपने यूजर्स को बेस्ट अनुभव देते का प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने हाल ही में नया रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स मिनी अपडेट पेश किया। जी हां Apple ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में iOS 16.5.1 (a) नाम से अपडेट लॉन्च किया। हालांकि, इस अपडेट के बाद बाद यूजर्स को डिवाइस में Safari बाधित हो रहा थी, जिस कारण इसे हटा दिया गया।फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्स और जूम सहित वेबसाइट्स ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद सफारी ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं होने के बारे में चेतावनी देना शुरू कर दिया। लेकिन अब इसका समाधान हो गया है और अब अपने iPhone पर नया सुरक्षा अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं। दूर हो गई समस्या बता दें कि रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स मिनी अपडेट हैं जो केवल iOS, iPadOS और macOS के लेटेस्ट वर्जन के लिए उपलब्ध हैं। इसे अब सुलझा लिया गया है और Apple ने अपडेट को फिर से जारी किया है। कैसे करें इन्स्टॉल इसे अपने iPhone पर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सेटिंग ऐप खोलें, फिर जनरल पर टैप करें। इसके बाज सॉफ़्टवेयर अपडेट पर टैप करें, और आपको iOS सिक्योरिटी रिस्पॉन्स 16.5.1(c) अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का विकल्प दिखाई देगा। यह अपडेट iOS 17 अपडेट से पहले आया है, जिसके कई रोमांचक नई सुविधाओं के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है। मिलेंगे नए फीचर्स इसमें नई सुरक्षा सुविधाओं का एक समूह शामिल है, जिसमें सफारी प्राइवेट ब्राउजिंग और एपल की चाइल्ट सिक्योरिटी सुरक्षा में सुधार और अधिक सौंदर्य और प्रयोज्य सुधार शामिल हैं। नए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके और आपकी एड्रेस बुक में मौजूद लोगों के लिए नए डिजाइन किए हुए ऑटोमेटिक कार्ड होंगे और एक 'स्टैंडबाय' मोड होगा, जो प्रभावी रूप से आपके iPhone को चार्ज करते समय एक डेस्क या नाइटस्टैंड वॉचमें बदल देगा। iOS 17 अपडेटच है खास Apple के न्यूरल इंजनके साथ iOS 17 इनकमिंग वॉइसमेल को लाइव ट्रांसक्राइब करने में भी सक्षम होगा। लाइव वॉइसमेल नामक एक सुविधा, यूजर्स को आने वाले मैसेज के आधार पर यह निर्णय लेने की अनुमति देती है कि वे कॉल उठाना चाहते हैं या अनदेखा करना चाहते हैं।

Edited By: Ankita Pandey