कहीं असली के नाम पर नकली Smartphone का तो नहीं कर रहे इस्तेमाल, इस ट्रिक की मदद से सेकंडों में लगाएं पता

what is fake phone how to know to identify it Smartphone हर दूसरे यूजर की जरूरत है। कई बार यूजर डिस्काउंट ऑफर के झांसे में आकर एक प्रीमियम फोन को कम दाम में खरीद लेता है। यूजर को जानकारी ही नहीं होती कि वह असली के नाम पर एक नकली डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है। एक ट्रिक की मदद से स्मार्टफोन के फेक होने का पता लगा सकते हैं।