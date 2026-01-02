Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Explained: क्या है DIGIPIN, क्या हैं इसके फायदे; अपना कोड कैसे जनरेट करें?

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:01 PM (IST)

    DIGIPIN (डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर) एक जियोस्पेशियली-टैग्ड एड्रेस कोड है जिसे 2024 में इंडिया पोस्ट ने डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत लॉन्च किया था ...और पढ़ें

    Hero Image

     DIGIPIN के बारे में विस्तार से यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। DIGIPIN को पिछले साल मई में सरकार द्वारा भारत में लोकेशन मैपिंग को आसान बनाने, लॉजिस्टिक्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए पेश किया गया था। नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के तहत पेश किया गया ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, खासकर ग्रामीण इलाकों में, लास्ट-माइल डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। सरकार के मुताबिक, DIGIPIN की शुरुआत भारत की एड्रेसिंग सिस्टम और जियोस्पेशियल गवर्नेंस के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं DIGIPIN के बारे में बाकी बातें विस्तार से।

    DIGIPIN क्या है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DIGIPIN का मतलब डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है। ये एक ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल, जियो-कोडेड, ग्रिड-बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, जिसे डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और NRSC, ISRO के सहयोग से डेवलप किया है। आसान शब्दों में, ये मैप पर एक बहुत ही खास पॉइंट को पहचानने के लिए एक लोकेशन-बेस्ड डिजिटल कोड है। पूरे पड़ोस या इलाके को दिखाने के बजाय, हर DIGIPIN एक छोटे जियोग्राफिक ग्रिड से जुड़ा होता है, जो मोटे तौर पर एक कमरे के आकार का होता है, और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कॉर्डिनेट्स से लिया गया है।

    ट्रेडिशनल एड्रेस के उलट, DIGIPIN डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बल्कि इसे डिजिटल मैप और लोकेशन सिस्टम के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

    DIGIPIN के साथ, डाक विभाग का लक्ष्य यूजर्स, सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन्स के बीच सिक्योर और एफिशिएंट इंटरैक्शन के लिए एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS) देना है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा की गई है और इसे नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 के तहत एड्रेस पर थीमेटिक वर्किंग ग्रुप द्वारा अपनाया गया है। सरकार के मुताबिक, ये सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संस्थानों को उनके वर्कफ्लो में इंटीग्रेशन के लिए और यूजर्स को अपने इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।

    DIGIPIN के फायदे

    पिन कोड से ज्यादा सटीकता - ट्रेडिशनल पिन कोड सिस्टम के विपरीत जो बड़े डाक क्षेत्रों को कवर करते हैं, DIGIPIN लोकेशन-लेवल की एक्यूरेसी ऑफर करता है। मिली जानकारी के मुताबिक इसका बारीक तरीका नेविगेशन और डिलीवरी की गलतियों को कम करता है, खासकर घनी आबादी वाले, खराब पते वाले या ग्रामीण इलाकों में।

    प्रिसाइज लोकेशन आइडेंटिफिकेशन - चूंकि DIGIPIN लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कॉर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके एक स्पेसिफिक लोकेशन से जुड़ा होता है। इसलिए ये व्यापक रूप से परिभाषित क्षेत्रों के बजाय इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की पहचान करने में सक्षम है, जिससे ट्रेडिशनल एड्रेस फॉर्मेट की अस्पष्टता खत्म हो जाती है।

    इंटरऑपरेबल - DIGIPIN एक ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी प्लेटफॉर्म और सिस्टम पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे बिना किसी इकोसिस्टम लॉक-इन समस्या के GIS टूल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और इमरजेंसी सर्विस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है।

    DIGIPIN बनाम PIN कोड

    भले ही DIGIPIN भारत के ट्रेडिशनल PIN कोड सिस्टम का एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट लग सकता है, लेकिन ये बहुत अलग-अलग मकसद पूरे करते हैं।

    ट्रेडिशनल छह-अंकों वाला PIN कोड एक खास पोस्ट ऑफिस द्वारा सर्विस किए जाने वाले पोस्टल एरिया की पहचान करता है। इस तरह, एक PIN कोड सैकड़ों घरों को कवर कर सकता है। भले ही, ये मेल छांटने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसेस सटीक नेविगेशन मुश्किल है।

    दूसरी ओर, DIGIPIN एक सटीक लोकेशन की पहचान करता है, जिसमें एक ही सड़क पर दो बिल्डिंग भी शामिल हैं। इसे PIN कोड सिस्टम को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि उसे बदलने के लिए। लेकिन, जहां PIN कोड न्यूमेरिक और एरिया-बेस्ड होते हैं, वहीं DIGIPIN अल्फा-न्यूमेरिक और ग्रिड-बेस्ड होते हैं।

    अपना DIGIPIN कैसे ढूंढें?

    नागरिक इंडिया पोस्ट द्वारा दिए गए ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपना DIGIPIN जेनरेट कर सकते हैं। इस कोड को डिलीवरी, रजिस्ट्रेशन या नेविगेशन में भविष्य में इस्तेमाल के लिए सेव किया जा सकता है। क्योंकि, ये एक फिक्स्ड जियोग्राफिक पॉइंट से जुड़ा होता है, इसलिए ये तब तक वही रहता है जब तक DIGIPIN ढूंढते समय चुनी गई लोकेशन नहीं बदल जाती।

    • अपने फोन या कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर Know Your DIGIPIN पेज पर जाएं।
    • पूछे जाने पर लोकेशन एक्सेस की अनुमति दें, या मैनुअल तरीके से कोई एड्रेस खोजें या मैप को मनचाही लोकेशन पर ले जाएं।
    • जूम इन करें और पिन को अपनी खास प्रॉपर्टी, जैसे कि अपने घर या ऑफिस पर सही जगह पर रखें।
    • प्लेटफॉर्म अपने आप चुनी गई लोकेशन के लिए 10-कैरेक्टर का अल्फा-न्यूमेरिक DIGIPIN जेनरेट करेगा। भविष्य में इस्तेमाल के लिए DIGIPIN को कॉपी करें, शेयर करें या सेव करें।

    यह भी पढ़ें: Upcoming Smartphones: नया फोन लेने से पहले रुकिए! इस महीने आ रहे हैं ये दमदार 5G स्मार्टफोन्स