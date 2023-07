Featured story

Gmail में CC और BCC का क्या है मतलब, मेल सेंड करने के दौरान किसका करें इस्तेमाल

What Does Mean By CC And BCC Terms In Gmail When To Use Which One जीमेल पर मेल टाइप करने के दौरान आपने भी ऑरिजनल रिसिवर ऑप्शन के साथ सीसी और बीसीसी जैसे ऑप्शन देखे होंगे। क्या आप भी मेल सेंड करने के दौरान इन दो ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं अगर हां तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है।