    स्कैम से सेफ्टी से लेकर टैरिफ बढ़ोतरी तक... 2026 में टेलीकॉम सेक्टर में दिख सकते हैं ये बदलाव

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:32 PM (IST)

    नया साल यानी साल 2026 लग चुका है। हर साल की तरह इस साल में हर सेक्टर में बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं कि साल 2026 में ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल में टेलीकॉम सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं यहां जानें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर भारतीय कस्टमर्स के लिए, पिछले एक दशक में टेलीकॉम एक काफी अच्छी चीज रही है। कीमतें लगातार गिरती रहीं। डेटा बहुत ज्यादा मिलने लगी। कवरेज तेजी से बढ़ा। मोबाइल कनेक्टिविटी रोजमर्रा की जरूरत बन गई, जिसके बारे में लोग शायद ही कभी चिंता करते थे। लेकिन वह दौर अब जल्द खत्म हो सकता है।

    2026 तक, भारतीय टेलीकॉम सेक्टर एक ज्यादा मैच्योर और कम नाटकीय दौर में प्रवेश कर सकता है। ये बदलाव विज्ञापनों या स्पीड-टेस्ट स्क्रीनशॉट में शायद उतने बड़े न दिखें, लेकिन ग्राहकों को अपने मंथली बिल, डेली यूसेज और ओवरऑल एक्सपीरिएंस में इनका अहसास हो सकता है।

    टैरिफ बढ़ सकते हैं

    टेलीकॉमटॉक के मुताबिक, कस्टमर्स ज्यादा टैरिफ की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन, इसके अचानक झटके नहीं लगेंगे। कीमतों में बढ़ोतरी धीरे-धीरे और व्यवस्थित तरीके से होगी। और सिर्फ डेटा वॉल्यूम के बजाय सर्विस क्वालिटी के आधार पर सही बढ़ी कीमतों को सही ठहराया जा सकता है।

    अनलिमिटेड प्लान जारी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा साफ फेयर-यूज लिमिट, स्पीड में अंतर और प्राथमिकता के साथ। सिर्फ सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए बहुत सस्ते प्लान का दौर खत्म हो गया है। ऑपरेटर अब नेटवर्क बनाए रखने पर ध्यान दे रहे हैं, न कि कीमत कम करने की होड़ में शामिल होने पर। यूजर्स के लिए, इसका मतलब है कम सरप्राइज के साथ थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना।

    फ्री 5G चुपचाप गायब हो सकता है

    हाल के सालों में, 5G एक फ्री अपग्रेड के तौर पर मिलता रहा। 2026 तक, ये चीज खत्म हो जा सकती है। कस्टमर्स बेसिक और प्रीमियम प्लान के बीच ज्यादा साफ अंतर देख सकेंगे। ज्यादा पेमेंट करने वाले यूजर्स पीक आवर्स के दौरान बेहतर कंसिस्टेंसी, कम कंजेशन और स्मूथ परफॉर्मेंस का आनंद ले सकेंगे। ध्यान स्पीड से हटकर एवरीडे रिलायबिलिटी पर जाएगा। 5G अब स्पीड टेस्ट दिखाने के बारे में नहीं रहेगा। ये इस बारे में होगा कि आपकी कॉल ड्रॉप होती है, वीडियो बफर होता है, या गेम लैग करते हैं या नहीं।

    स्पैम और स्कैम से सेफ्टी

    कस्टमर्स के लिए सबसे बड़े सुधारों में से एक फास्ट डाउनलोड नहीं रहेगा। बल्कि कम इंटरप्शन होगा। नेटवर्क-लेवल स्पैम फिल्टरिंग, कॉलर आइडेंटिफिकेशन और फ्रॉड डिटेक्शन ज्यादा प्रभावी होंगे। स्कैम कॉल और फिशिंग मैसेज यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक कर दिए जा सकते हैं। इस दिशा में पिछले साल से ही काम चल रहा है।

    इससे थर्ड-पार्टी एप्स पर निर्भरता कम होगी और बेसिक कम्युनिकेशन में ट्रस्ट रीस्टोर होगा। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे कस्टमर्स हर दिन नोटिस करेंगे।

    इनडोर कवरेज को आखिरकार प्राथमिकता मिल सकती है

    सालों से, टेलीकॉम मार्केटिंग आउटडोर स्पीड और कवरेज मैप पर केंद्रित थी। 2026 में, असली लड़ाई घर के अंदर देखने को मिल सकती है। कस्टमर्स अपार्टमेंट, ऑफिस, लिफ्ट और बेसमेंट के अंदर बेहतर सिग्नल क्वालिटी की उम्मीद कर सकते हैं। खाली सड़कों पर मापी गई पीक स्पीड की तुलना में कम कॉल ड्रॉप और ज्यादा स्थिर डेटा सेशन ज्यादा मायने रखते हैं।

    बंडल स्टैंडअलोन प्लान की जगह ले सकते हैं

    मोबाइल प्लान में अब ज्यादातर एडिशनल सर्विस बंडल में मिल सकती हैं। स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज, सिक्योरिटी टूल्स और प्रोडक्टिविटी फीचर्स एक ही मंथली बिल में पैकेज किए जा सकते हैं।

    हालांकि टोटल प्राइस थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन कस्टमर्स को कई सर्विस के लिए अलग-अलग पेमेंट करने के बजाय एक बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस मिल सकता है। ऐसे में टेलीकॉम सिर्फ एक यूटिलिटी होने से हटकर कनेक्टेड लाइफस्टाइल का बैकबोन बन जाएगा।

    होम ब्रॉडबैंड ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है

    5G बेस्ड होम इंटरनेट बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जिससे कई इलाकों में ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड की तुलना में फास्ट इंस्टॉलेशन और आसान सेटअप मिल सकता है।

    ये हर जगह फाइबर की जगह नहीं लेगा। लेकिन किराएदारों, टेम्पररी घरों और सेमी-अर्बन जगहों के लिए, ये एक अच्छा ऑप्शन होगा और ज्यादा चॉइस ऑफर करेगा। ज्यादा चॉइस मौजूद होने से आमतौर पर पूरे मार्केट में बेहतर सर्विस क्वालिटी मिलती है।

    पोस्टपेड स्टेटस नहीं, सुविधा के बारे में होगा

    भारत में प्रीपेड का दबदबा बना रहेगा। लेकिन पोस्टपेड को धीरे-धीरे हैसल-फ्री ऑप्शन के तौर पर पेश किया जा सकता है। कस्टमर्स को बेहतर सपोर्ट, फैमिली प्लान, रोमिंग की सुविधा और पोस्टपेड ऑफरिंग से जुड़े बंडल बेनिफिट्स ऑफर कि जा सकते हैं।

    कस्टमर सपोर्ट सबसे पहले एप पर हो सकता है

    2026 तक, ज्यादातर कस्टमर इंटरैक्शन एप के अंदर ही शुरू होने की उम्मीद है। AI-ड्रिवन चैट सपोर्ट रूटीन समस्याओं को जल्दी हैंडल कर सकेंगे। ह्यूमन सपोर्ट अभी भी रहेगा, लेकिन पहले डिजिटल फिल्टरिंग के बाद।

    सिंपल प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व की जा सकेंगी। मुश्किल प्रॉब्लम में अभी भी मेहनत लगना जारी रहेगा। एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है, लेकिन परफेक्शन अभी भी दूर रह सकता है।

    ग्रामीण यूजर्स को डिस्काउंट के बजाय स्टेबिलिटी मिलने की है उम्मीद

    ग्रामीण भारत में विस्तार जारी है, लेकिन फोकस बदल रहा है। सबसे सस्ते डेटा के पीछे भागने के बजाय, ऑपरेटर्स स्टेबल नेटवर्क और लगातार सर्विस को प्राथमिकता दे रहे हैं। डिजिटल डिवाइड आक्रामक डिस्काउंटिंग के बजाय भरोसेमंद होने से कम किए जाने का लक्ष्य होगा।

    2026 क्यों मायने रखता है

    भारतीय ग्राहकों के लिए, 2026 का मतलब सिर्फ फास्ट इंटरनेट स्पीड या सस्ता डेटा नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि टेलीकॉम सेक्टर अब पूरी तरह समझदार और सुलझा हुआ होने वाला है।

    बाजार अब शोर-शराबे और होड़ के बजाय अनुशासन और जिम्मेदारी की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। सालों तक चले सस्ते प्लान्स के वॉर और बड़े-बड़े दावों के बाद, भारतीय यूजर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये होगा: एक ऐसा नेटवर्क जो अब आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि बिना किसी शोर के लगातार अच्छी सर्विस देगा।

