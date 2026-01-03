Amazon Deal: इस प्रीमियम फोन को सस्ते में खरीदने का मौका; मिलता है बेहतरीन कैमरा
अगर आप एक प्रीमियम फोन को थोड़ी कम कीमत में खरीदना चाहते हैं। तो Vivo X100 Pro आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि, अमेजन पर फिलहाल ये स्मार्ट ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक फ्लैगशिप डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो Vivo X100 Pro एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। Dimensity 9300 चिपसेट से लैस ये हैंडसेट स्पीड और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देता है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप भी काफी पसंद आएगा, जिसमें 50MP प्राइमरी सेंसर, 50MP वाइड-एंगल कैमरा और 50MP टेलीफोटो लेंस है।
89,999 रुपये में लॉन्च हुआ ये डिवाइस अब अमेजन पर काफी कम में मिल रहा है। ऐसी डील्स ज्यादा समय तक नहीं रहतीं, इसलिए आपको जल्दी करना होगा। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रही डील के बारे में।
Amazon पर Vivo X100 Pro पर ये है डील
Amazon पर अभी Vivo X100 Pro 5G (Asteroid Black, 16GB RAM+ 512GB Storage) सिर्फ 59,999 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी लॉन्च कीमत 89,999 रुपये से 30,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट है। फ्लैट डिस्काउंट के अलावा, ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजर्स को खरीदारी के लिए Scapia Federal Bank क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहा है। इससे डिवाइस की प्रभावी कीमत और भी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2,109 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन भी दे रहा है।
इनके अलावा, आप अपने पुराने डिवाइस को 44,300 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू पर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हालांकि, आपके पुराने डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू आपके डिवाइस के ब्रांड, मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी।
Vivo X100 Pro के स्पेसिफिकेशन्स
Vivo X100 Pro 5G में 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ एक 6.78-इंच LTPO कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में Dimensity 9300 चिपसेट है जो 16GB तक रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए X100 Pro में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ ZEISS-ट्यून्ड 50MP Sony IMX989 सेंसर, एक 50MP वाइड-एंगल कैमरा और OIS के साथ 50MP टेलीफोटो लेंस मिलता है।
ये स्मार्टफोन Android 14-बेस्ड Funtouch OS 14 पर चलता है। इसके अलावा, Vivo X100 Pro में 100W FlashCharge सपोर्ट के साथ 5,400mAh की बैटरी मिलती है।
