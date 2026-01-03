Amazon Deal: इस प्रीमियम फोन को सस्ते में खरीदने का मौका; मिलता है बेहतरीन कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक फ्लैगशिप डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो Vivo X100 Pro एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। Dimensity 9300 चिपसेट से लैस ये हैंडसेट स्पीड और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देता है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप भी काफी पसंद आएगा, जिसमें 50MP प्राइमरी सेंसर, 50MP वाइड-एंगल कैमरा और 50MP टेलीफोटो लेंस है।

89,999 रुपये में लॉन्च हुआ ये डिवाइस अब अमेजन पर काफी कम में मिल रहा है। ऐसी डील्स ज्यादा समय तक नहीं रहतीं, इसलिए आपको जल्दी करना होगा। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रही डील के बारे में।

Amazon पर Vivo X100 Pro पर ये है डील Amazon पर अभी Vivo X100 Pro 5G (Asteroid Black, 16GB RAM+ 512GB Storage) सिर्फ 59,999 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी लॉन्च कीमत 89,999 रुपये से 30,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट है। फ्लैट डिस्काउंट के अलावा, ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजर्स को खरीदारी के लिए Scapia Federal Bank क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहा है। इससे डिवाइस की प्रभावी कीमत और भी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2,109 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत पर EMI ऑप्शन भी दे रहा है।