    अपना Aadhaar सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 जरूरी टिप्स, UIDAI ने दी सलाह

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    आधार कार्ड भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसका इस्तेमाल पहचान को साबित करने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसकी सेफ्टी भी काफी जरू ...और पढ़ें

    आधार को सुरक्षित करने के लिए अपनाएं ये जरूरी टिप्स। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। UIDAI ने हाल ही में एक अपडेटेड आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं ताकि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स साथ रखने की जरूरत खत्म हो जाए। इस लॉन्च के साथ ही, बीते दिनों एजेंसी ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) हैंडल पर डेटा सिक्योरिटी को लेकर एक जरूरी सलाह जारी की है। यूजर्स को अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित रखने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने में मदद करने के लिए, UIDAI पांच जरूरी सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी है। यहां हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे।

    आधार सुरक्षा का महत्व

    आपका आधार कार्ड कई जरूरी सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे का काम करता है। हैकर्स के हाथ लगने पर, आपके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए किया जा सकता है।

    अपने आधार को सुरक्षित रखने के 5 तरीके:

    अपना OTP कभी शेयर न करें

    UIDAI यूजर्स को सलाह देता है कि वे अपना आधार से जुड़ा वन-टाइम पासवर्ड (OTP) कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आपका OTP सुरक्षा की आखिरी लेयर है; इसके बिना, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके अकाउंट या संवेदनशील जानकारी तक नहीं पहुंच सकता।

    मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें

    जब आप सर्विसेज के लिए आइडेंटिटी देते हैं (जैसे होटल चेक-इन या सिम कार्ड खरीदना), तो मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें। ये वर्जन आपके आधार नंबर के पहले आठ अंकों को हाइड कर देता है, सिर्फ आखिरी चार डिजिट दिखाता है। इससे आपका पूरा 12-डिजिट का नंबर किसी थर्ड पार्टी के सामने आने से बचता है।

    बायोमेट्रिक लॉकिंग इनेबल करें

    आप ऑफिशियल आधार ऐप या वेबसाइट के जरिए अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करके सुरक्षा की एक मजबूत लेयर जोड़ सकते हैं। ये फीचर संभावित स्कैमर्स समेत किसी को भी आपके फिंगरप्रिंट, आइरिस या चेहरे की पहचान के डेटा का इस्तेमाल ऑथेंटिकेशन के लिए तब तक करने से रोकता है जब तक आप इसे मैनुअल तरीके से अनलॉक नहीं करते।

    ऑनलाइन डिटेल्स शेयर करने से बचें

    अपने आधार कार्ड की फोटो या इमेज सोशल मीडिया या दूसरे पब्लिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कभी भी पोस्ट न करें। पब्लिक डिजिटल स्पेस में अपना कार्ड दिखाने से धोखेबाजों के लिए आपकी पर्सनल डिटेल चुराना आसान हो जाता है।

    ऑफिशियल हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें

    अगर आपको लगता है कि आपका डेटा लीक हो गया है या अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं, तो तुरंत एक्शन लें:

    साइबर क्राइम हेल्पलाइन: 1930 पर कॉल करें।

    या

    UIDAI हेल्पलाइन: 1947 पर कॉल करें।

