Year Ender 2025: WhatsApp पर इस साल लॉन्च हुए ये टॉप फीचर्स, देखें आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp ने इस साल कई तरह के अपडेट पेश किए। इससे धीरे-धीरे जिस तरह से एप मैसेजिंग, कॉल, अपडेट और प्राइवेसी को कैसे हैंडल करता है, इसमें बदलाव आया। एक बड़े रीडिजाइन पर फोकस करने के बजाय ये बदलाव छोटे, फंक्शनल एडिशन के रूप में लाए गए जो डेली यूज एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। कुछ अपडेट चैट्स को मैनेज करना आसान बनाते हैं या उन्हें जयादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं, जबकि दूसरे ये बेहतर बनाते हैं कि यूजर्स कॉल कैसे प्लान करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, या अपने डेटा को कंट्रोल करते हैं।

मेटा के इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने कई AI-असिस्टेड टूल्स भी जोड़े, साथ ही कुछ फीचर्स के काम करने के तरीके को सीमित करने के लिए नए प्राइवेसी सेफगार्ड भी एड किए। ज्यादा डिवाइस के लिए सपोर्ट और बेहतर बैकअप सिक्योरिटी भी इस साल के बदलावों का हिस्सा थे। आइए जानते हैं उन फीचर्स के बारे में जो इस साल लॉन्च हुए।

इस साल लॉन्च हुए सभी WhatsApp फीचर्स चैट्स WhatsApp ने चैट्स को ज्यादा एक्सप्रेसिव और फ्लेक्सिबल बनाया। एनिमेटेड इमोजी अब शेयर करने पर हिलते हैं, जबकि एनिमेटेड स्टिकर मेकर यूजर्स को छोटे वीडियो को मूविंग स्टिकर में बदलने देता है। अवतार सोशल स्टिकर वन-टू-वन चैट्स में एक पर्सनल टच जोड़ते हैं, लेकिन प्राइवेसी के लिए सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स तक ही सीमित रहते हैं। ग्रुप बनाना अब आसान हो गया है, जिससे यूजर्स पहले ग्रुप का नाम रख सकते हैं और बाद में मेंबर जोड़ सकते हैं। कई फोटो या वीडियो भेजते समय, यूजर्स अब एक कॉमन कैप्शन जोड़ सकते हैं और पूरे सेट या अलग-अलग आइटम पर रिएक्ट या रिप्लाई कर सकते हैं।

iOS पर लाइव फोटो और Android पर मोशन फोटो के साथ मेमोरीज शेयर करना भी बेहतर हुआ है, जो साउंड और मूवमेंट को बनाए रखते हैं। मेटा AI-पावर्ड चैट थीम यूजर्स को ये कस्टमाइज करने की सुविधा देते हैं कि चैट कैसी दिखती हैं। राइटिंग हेल्प और मैसेज समरी प्राइवेट AI का इस्तेमाल करके मैसेज को बेहतर बनाते हैं या बिना पढ़े चैट्स को समराइज करते हैं। साथ ही कंटेंट को WhatsApp से छिपाकर रखते हैं। ग्रुप सर्च अब पार्टिसिपेंट के नाम से ढूंढना आसान हो गया है। इसी तरह Android यूजर्स सीधे चैट्स में डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं और ऑन-डिवाइस मैसेज ट्रांसलेशन अब चैट्स, ग्रुप और चैनल में काम करता है।

कॉल्स इस साल कॉल्स टैब ज्यादा ऑर्गनाइज्ड और इंटरैक्टिव हो गया। यूजर्स अब पहले से कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट को इनवाइट कर सकते हैं, और कॉल शुरू होने से पहले रिमाइंडर पा सकते हैं। ग्रुप कॉल में हाथ उठाने और इमोजी रिएक्शन का सपोर्ट है, जिससे बातचीत कम अव्यवस्थित होती है। कॉल लिंक अब किसी के जुड़ने पर क्रिएट करने वाले को नोटिफाई करते हैं , जबकि नए फिल्टर, इफेक्ट और AI-जेनरेटेड बैकग्राउंड वीडियो कॉल को एक मजेदार और शानदार लुक देते हैं।

अपडेट अपडेट टैब में पर्सनल चैट्स को अफेक्ट किए बिना एक मेजर एक्सपांशन हुआ है। चैनल सब्सक्रिप्शन फॉलोअर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए पेमेंट करने की सुविधा देते हैं, जबकि प्रमोटेड चैनल यूजर्स को नए क्रिएटर खोजने में मदद करते हैं। अब स्टेटस में विज्ञापन दिखाई देते हैं, जिससे बिजनेस प्राइवेट मैसेज पढ़े बिना यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। चैनल एडमिन पोल में फोटो एड कर सकते हैं, यूजर बाद में देखने के लिए चैनल अपडेट को स्टार कर सकते हैं और अब स्टेटस अपडेट में ग्रुप को मेंशन किया जा सकता है, जिससे सभी मेंबर्स को नोटिफिकेशन मिलेगा और वे इसे रीशेयर कर पाएंगे।

सिक्योरिटी और प्राइवेसी WhatsApp ने पासकी-एन्क्रिप्टेड बैकअप के साथ सुरक्षा को मजबूत किया है, जिससे यूजर फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या डिवाइस लॉक का इस्तेमाल करके चैट बैकअप को सुरक्षित रख सकते हैं। प्राइवेट प्रोसेसिंग ये पक्का करती है कि राइटिंग हेल्प और मैसेज समरी जैसे AI फीचर WhatsApp या Meta से मैसेज हिडन रख के काम करें। एडवांस्ड चैट प्राइवेसी कंट्रोल यूजर्स को ये चुनने की सुविधा देते हैं कि कौन सी चैट AI फीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं।

डिवाइस और प्लेटफ़ॉर्म WhatsApp ने Apple Watch के लिए एक नया डिजाइन किया गया ऐप लॉन्च किया है, जो यूजर्स को अपनी कलाई से सीधे पूरे मैसेज पढ़ने, वॉयस नोट भेजने, इमोजी के साथ रिएक्ट करने, मीडिया देखने और कॉल नोटिफिकेशन देखने की सुविधा देता है। चैट हिस्ट्री तक एक्सपांडेड एक्सेस से यूजर्स को अपने फोन को हाथ लगाए बिना बातचीत के साथ सिंक में रहने में मदद मिलती है।