iPhone में नहीं पसंद आ रहा iOS 26 का नया लिक्विड ग्लास लुक? आसान स्टेप्स में ऐसे करें बंद

Apple ने iOS 26 अपडेट लॉन्च कर दिया है जिसमें नए फीचर्स जैसे- कॉल स्क्रीनिंग और फ्रेश रिंगटोन्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव Liquid Glass डिजाइन है। iOS 7 के बाद ये सबसे बड़ा विज़ुअल शिफ्ट माना जा रहा है। नए ट्रांसपेरेंट और ब्लर इफेक्ट से iPhone का लुक मॉडर्न हो गया है लेकिन हर किसी को यह पसंद नहीं आ रहा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple का लेटेस्ट iOS 26 अपडेट आ चुका है और इसके साथ कॉल स्क्रीनिंग और फ्रेश रिंगटोन्स जैसे फीचर्स के अलावा, iPhone में बिल्कुल नया Liquid Glass डिजाइन भी मिल रहा है। ये iOS 7 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा विज़ुअल शिफ्ट है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेनू और सिस्टम एलिमेंट्स अब ट्रांसलूसेंट दिखते हैं, जिनमें ब्लर और ग्लास जैसा इफेक्ट है। कुछ तो टैप करने पर हल्का हिलते भी हैं। कुछ यूजर्स को ये लेयर्ड और मॉडर्न लुक पसंद आ रहा है, लेकिन बाकी कुछ इसे डिस्ट्रैक्टिंग या पढ़ने में मुश्किल मान रहे हैं। अगर आप ये नया लुक नहीं चाहते तो वैसे इसे पूरी तरह ऑफ करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप कम जरूर कर सकते हैं।

Liquid Glass क्या है? Liquid Glass पूरे iPhone इंटरफेस में ट्रांसपेरेंसी एड कर देता है। इसका आइडिया है डेप्थ क्रिएट करना, जिससे आपका वॉलपेपर या ऐप बैकग्राउंड, मेनू और कंट्रोल्स के पीछे से दिखे। थ्योरी ये है कि इससे स्क्रीन के एलिमेंट्स आपस में कैसे जुड़े हैं, ये और क्लियर हो जाता है।

लेकिन प्रैक्टिकल में हर किसी को ये पसंद नहीं आता। इससे मेनू बिजी और पढ़ने में मुश्किल लग सकते हैं। Apple ने बीटा टेस्टिंग के दौरान डिजाइन को ट्यून करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इफेक्ट अब भी Messages, Safari और Control Centre जैसे ऐप्स में साफ दिखता है।

Apple आपको Liquid Glass को पूरी तरह डिसेबल करने का ऑप्शन तो नहीं देता, लेकिन आपको इसे पूरी फोर्स में झेलना न पड़े इसका ऑप्शन जरूर देता है। कुछ सिंपल सेटिंग्स से आप अपने iPhone को पहले जैसा लुक दे सकते हैं।