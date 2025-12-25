Language
    WhatsApp पर किसी खास चैट को कैसे लॉक-अनलॉक कैसे करें, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:30 AM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp दुनियाभर में एक पॉपुलर इंस्टैंट मैसेजिंग एप है। कंपनी एप में एक चैट लॉक फीचर ऑफर करती है, जिससे कुछ खास बातचीत को सुरक्षित रखना आसान होता है। ये टूल चैट को पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से लॉक करने की सुविधा देता है। उन्हें एक अलग 'लॉक्ड चैट्स' फोल्डर में ले जाता है, जो मेन चैट लिस्ट से छिपा रहता है और नोटिफिकेशन्स को भी छिपाकर रखता है।

    चैट लॉक उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो प्राइवेसी को महत्व देते हैं, खासकर जब वे डिवाइस शेयर करते हैं। ये फीचर सेलेक्टेड चैट तक बिना इजाजत के एक्सेस को रोकता है, साथ ही नोटिफिकेशन्स को भी छिपाकर रखता है। चाहे आप संवेदनशील जानकारी सेफ रखना चाह रहे हों या पर्सनल चैट्स को चैट लॉक- PIN, फिंगरप्रिंट या फेस ID समेत कई ऑथेंटिकेशन ऑप्शन देता है।

    WhatsApp पर चैट कैसे लॉक करें?

    एंड्रॉयड पर:

    • WhatsApp ओपन करें और लॉक करने के लिए चैट सेलेक्ट करें।
    • कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर टैप करें।
    • नीचे स्क्रॉल करें और 'चैट लॉक' चुनें।
    • 'Lock this chat with fingerprint or PIN' टॉगल को इनेबल करें।
    • ऑथेंटिकेशन सेट अप करने के लिए प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करें।

    iOS पर:

    • WhatsApp खोलें और उस चैट पर जाएं जिसे आप लॉक करना चाहते हैं।
    • कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर टैप करें।
    • 'चैट लॉक' चुनें।
    • फेस आईडी या पासकोड इनेबल करें और ऑथेंटिकेट करें।

    एक बार लॉक होने के बाद, ये चैट एक अलग 'लॉक्ड चैट्स' फोल्डर में चली जाएंगी और इन बातचीत के लिए नोटिफिकेशन्स छिपे रहेंगे।

    WhatsApp पर चैट कैसे अनलॉक करें?

    एंड्रॉइड पर:

    • चैट लिस्ट में सबसे ऊपर स्क्रॉल करें और 'लॉक्ड चैट्स' पर टैप करें।
    • अपने फिंगरप्रिंट, PIN या पैटर्न का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेट करें।
    • चैट एक्सेस करें और इसे वापस मेन चैट लिस्ट में ले जाने के लिए 'चैट लॉक' सेटिंग्स में लॉक को डिसेबल करें।

    iOS पर:

    • 'लॉक्ड चैट्स' सेक्शन में जाएं।
    • फेस आईडी, टच आईडी या अपने पासकोड से ऑथेंटिकेट करें।
    • चैट ओपन करें, कॉन्टैक्ट के नाम पर लॉन्ग-प्रेस करें और लॉक को डिसेबल करें।

    WhatsApp पर चैट लॉक कैसे हटाएं?

    अगर अब चैट लॉक करने की जरूरत नहीं है, तो आप इस फीचर को आसानी से हटा सकते हैं:

    • WhatsApp खोलें और 'लॉक्ड चैट्स' फोल्डर में जाएं।
    • ऑथेंटिकेट करें और चैट सेलेक्ट करें।
    • 'चैट लॉक' सेटिंग्स पर जाएं और टॉगल को डिसेबल करें।

    अनलॉक की गई चैट मेन लिस्ट में वापस आ जाएगी और अब उसे ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी।

