करने जा रहे हैं WhatsApp अकाउंट डिलीट, कहीं खो न दें जरूरी डेटा; यहां जानें सुरक्षित तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp अकाउंट डिलीट करना सिर्फ ऐप को अनइंस्टॉल करने जितना आसान नहीं होता। जब आप अपना अकाउंट डिलीट करते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल, मैसेज हिस्ट्री और अपने फोन नंबर से जुड़े बैकअप को हमेशा के लिए हटा देते हैं। ये ऑप्शन आमतौर पर वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो नंबर बदल रहे हैं, प्लेटफॉर्म से लंबा ब्रेक ले रहे हैं या प्राइवेसी या पर्सनल वजहों से WhatsApp से पूरी तरह दूर हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, ये समझना जरूरी है कि डिलीट करने से असल में क्या होता है, ये लॉग आउट करने से कैसे अलग है और WhatsApp के सर्वर से कौन सी जानकारी हटाई जाती है।

WhatsApp अकाउंट डिलीट करना कई सोशल ऐप्स के उलट, WhatsApp में टेम्पररी डीएक्टिवेशन का ऑप्शन नहीं है। अकाउंट डिलीट करना इरिवर्सिबल है और एक बार पूरा हो जाने के बाद, आप अपनी चैट या ग्रुप रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए, ये जरूरी है कि आप जो भी डेटा रखना चाहते हैं, उसका बैकअप ले लें और आगे बढ़ने से पहले ये पक्का कर लें कि आप इसके नतीजों के लिए तैयार हैं।

WhatsApp अकाउंट कैसे डिलीट करें? प्लेटफॉर्म के सपोर्ट पेज के अनुसार, WhatsApp अकाउंट डिलीट करने का प्रोसेस सभी प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर एक जैसा है, लेकिन अगर आप Android या iOS ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके आधार पर स्टेप्स थोड़े अलग हो सकते हैं।

Android पर: अपने Android फोन पर WhatsApp ओपन करें।

टॉप राइट कॉर्नर में तीन-डॉट मेनू पर टैप करें और सेटिंग्स में जाएं।

अकाउंट सेलेक्ट करें, Delete my account पर टैप करें।

अपना फोन नंबर पूरे इंटरनेशनल फॉर्मेट में डालें।

अगर पूछा जाए तो छोड़ने का कारण चुनें।

Delete my account पर टैप करें और कन्फर्म करें। iOS पर: अपने iPhone पर WhatsApp ओपन करें।

सेटिंग्स में जाएँ।

अकाउंट पर टैप करें, फिर Delete my account सेलेक्ट करें।

अपना फोन नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट में डालें।

अगर पूछा जाए तो एक कारण चुनें, फिर कन्फर्म करने के लिए Delete my account पर दोबारा टैप करें। नोट: डिलीट करने का असर तुरंत होता है और ऐप आपको साइन आउट कर देता है।

आप डेस्कटॉप ऐप या WhatsApp वेब से सीधे WhatsApp अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते। अकाउंट डिलीट करने का काम आपके फोन नंबर से जुड़े प्राइमरी मोबाइल डिवाइस से ही किया जाना जरूरी है। एक बार मोबाइल पर अकाउंट डिलीट हो जाने के बाद, सभी डेस्कटॉप और वेब सेशन अपने आप लॉग आउट हो जाते हैं।

WhatsApp अकाउंट डिलीट करने पर क्या होता है? WhatsApp अकाउंट डिलीट करने से कई परमानेंट बदलाव होते हैं। आपकी अकाउंट की जानकारी हटा दी जाती है, जिसमें आपकी प्रोफाइल फोटो, 'About' सेक्शन और लास्ट सीन स्टेटस शामिल हैं। सभी मैसेज हिस्ट्री WhatsApp के सर्वर से डिलीट हो जाती है और आपको सभी WhatsApp ग्रुप से हटा दिया जाता है।

Google Drive या iCloud पर स्टोर किए गए क्लाउड बैकअप भी डिलीट हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप बाद में चैट रीस्टोर नहीं कर सकते, भले ही आप WhatsApp को फिर से इंस्टॉल कर लें। आपका फोन नंबर WhatsApp से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। हालांकि, ये तब तक दूसरे यूजर्स की एड्रेस बुक में दिख सकता है जब तक उनके कॉन्टैक्ट्स रिफ्रेश नहीं हो जाते।