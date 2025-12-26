केवल कुछ एप्स के लिए बंद करना चाहते हैं इंटरनेट, ये रहा तरीका; बचेगा डेटा और बैटरी भी
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी के फोन में कुछ ऐसे एप्स होते हैं जिन्हें ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं होती। फिर भी वे किसी न किसी तरह हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई सिंपल गेम हो जो ऑफलाइन भी बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन फिर भी हर कुछ मिनट में एड दिखा देता है। या हो सकता है कि कोई ऐप बैकग्राउंड में चुपचाप चल रहा हो, बिना पूछे आपका डेटा (और बैटरी) इस्तेमाल कर रहा हो। समय के साथ, ये लगातार बैकग्राउंड एक्टिविटी बढ़ती जाती है और ज्यादा डेटा खर्च होता है, ज्यादा बैटरी बर्बाद होती है और कभी-कभी, आपकी पर्सनल जानकारी आपकी मर्जी से ज्यादा शेयर हो जाती है।
अच्छी बात ये है कि आप इसे सच में रोक सकते हैं। Android इसे बहुत साफ तौर पर नहीं बताता, लेकिन कुछ खास ऐप्स के लिए इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक करने के आसान तरीके हैं। ऐसे में आप जरूरी एप्स को ऑनलाइन रखें और बाकी एप्स को बंद कर दें। आइए जानते हैं इसका तरीका।
Android इसे नेटिवली ऑफर नहीं करता
हैरानी की बात है कि कई Android अपडेट के बाद भी, ऐसी कोई बिल्ट-इन सेटिंग नहीं है जो आपको कुछ खास ऐप्स के लिए इंटरनेट एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक करने दे। हां, आप बैकग्राउंड डेटा को रोक सकते हैं, लेकिन इससे कोई एप खुलने पर ऑनलाइन जाने से नहीं रुकता।
इसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम कराने के लिए, आपको एक थर्ड-पार्टी एप की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे अच्छे (और सबसे आसान) टूल्स में से एक NetGuard है।
किसी खास ऐप के लिए इंटरनेट कैसे ब्लॉक करें
NetGuard एक फ्री ऐप है जो Google Play और F-Droid पर उपलब्ध है। इसके लिए रूट एक्सेस की जरूरत नहीं होती, जिसका मतलब है कि ये किसी भी Android फोन पर काम करता है।
- एक बार जब आप इसे इंस्टॉल और ओपन कर लेते हैं, तो ऐप को लोकल VPN बनाने की परमिशन दें। इसी तरह ये इंटरनेट एक्सेस को फिल्टर करता है। फिर आपको अपने सभी ऐप्स की एक लिस्ट दिखेगी, जिनके बगल में Wi-Fi और मोबाइल डेटा आइकन होंगे।
- अब, किसी ऐप के बगल में Wi-Fi या सेल्यूलर डेटा आइकन पर टैप करके उसका एक्सेस डिसेबल करें।
- ग्रीन कलर का मतलब है अलाउड और रेड कलर का मतलब है ब्लॉक्ड।
- आप एक साथ सभी ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए लॉकडाउन मोड भी सेट कर सकते हैं, फिर मैनुअल तरीके से केवल उन्हीं ऐप्स को ऑनलाइन अलाउ कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं (जैसे WhatsApp या Gmail)।
याद रखें कि NetGuard एक लोकल VPN का इस्तेमाल करता है, इसलिए आप एक ही समय में दूसरा VPN इस्तेमाल नहीं कर सकते।
