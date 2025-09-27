जॉब के लिए Resume बनाने काम अब न टालें, ChatGPT पर लिखें ये प्रॉम्प्ट; मिनटों में होगा काम

अक्सर रिज्यूमे बनाने का काम हम टालते रहते हैं क्योंकि ये मुश्किल और टाइम लेने वाला लगता है। चाहे पहली नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या करियर बदलना हो एक अच्छा रिज्यूमे तैयार करना हमेशा चुनौतीभरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि OpenAI का ChatGPT आपके लिए प्रोफेशनल और सिंपल रिज्यूमे बना सकता है। बस आपको सही तरह से इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एक अच्छा रिज्यूमे (Resume) बनाना एक ऐसा काम है, जिसे लोग बार-बार टालते रहते हैं। चाहे आप अपनी पहली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों, करियर बदल रहे हों या सिर्फ रिज्यूमे अपडेट कर रहे हों, इसे परफेक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं, OpenAI का AI बॉट आपके लिए एक प्रोफेशनल और सिंपल रिज्यूमे तैयार करने में मदद कर सकता है जो आपकी अगली नौकरी दिलाने में काम आ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो आइए जानते हैं एक आसान ट्रिक के बारे में।

ChatGPT से रिज्यूमे कैसे बनाएं? शुरू करने से पहले अपने सारे जरूरी डिटेल्स अपने सामने रख लें। जैसे- आपकी वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन, स्किल्स, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशन्स और बाकी चीजें जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हैं। लेकिन सब डिटेल में। उदाहरण के लिए, सिर्फ ये लिखने के बजाय कि 'Worked as an engineer,' आपको लिखना चाहिए, 'Designed and implemented a new software system that reduced processing time by 40% for a major client.” इससे रिज्यूमे आपके बारे में डिटेल और स्ट्रॉन्ग लगेगा।

अब ये स्टेप्स फॉलो करें: स्टेप 1- सबसे पहले ChatGPT ऐप या वेबसाइट खोलें और एक क्लियर प्रॉम्प्ट दें, जैसे- 'Create a professional resume for a graphic designer with 4 years of experience, skilled in Adobe tools, branding, and UI design. Include a short summary, work experience, skills, and education.' आप ज्यादा डिटेल जोड़कर इसे और स्पेसिफिक बना सकते हैं, जैसे — 'Keep it clean and modern-looking with bullet points.'