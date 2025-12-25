Year Ender 2025: रोलेबल लैपटॉप से लेकर पतले iPhone तक, इस साल देखने को मिले ये यूनिक गैजेट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2025 टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी साल बनकर उभरा। इस साल लांच हुए गैजेट्स सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोर्टेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह नया रूप दे दिया। स्मार्टफोन अब पहले से ज्यादा पतले और हल्के हो चुके हैं, लैपटाप्स की स्क्रीन जरूरत के हिसाब से बढ़ने लगी है और विवरेबल डिवाइसेज इंसान की सेहत, नींद और रोजमर्रा की आदतों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। वर्ष 2025 के ये यूनिक गैजेट्स साफ संकेत देते हैं कि आने वाला समय पूरी तरह स्मार्ट एआइ-द्विवन और यूजर सेंट्रिक होने वाला है। आइए जानते हैं इस साल क्या नए गैजेट्स देखने को मिले।

Samsung Galaxy S25 Edge: इसमें 6.7 इंच का क्वाड एचडी एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हट्र्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 प्रोटेक्शन दी गई है। 5.8 एमएम स्लिम बाड़ी में इस लेवल का प्रीमियम डिस्प्ले इसे खास बनाता है। फोन में स्नैपडेगन चिपसेट दिया गया है, जिसे कंपनी ने खासतौर पर अप्टिमाइज किया है। यह प्रोसेसर हई एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग को बेहद स्मूद बनाता है। इसमें 200 एमपी का प्राइमरी कैमरा है, जो लो लाइट में भी बढ़िया फोटो खींचता है। साथ ही 12 एमपी का अल्ट्रावाइड लेंस व 12 एमपी का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें 3,900 एमएएच की बैटरी दी गई है।

ट्राइफोल्ड स्मार्टफोनः टेक्नोलाजी ने फोल्डेबल सेगमेंट को नई दिशा दे दी। सैमसंग ने अपना पहला ट्राइफोल्ड पेश किया है, जिसमें 10 इंच का मेन डिस्प्ले और 6.5 इंच की कवर स्क्रीन दी गई है। यह स्नैपद्वैगन 8 एलिट प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 200 एमपी का प्राइमरी कैमरा, 12 एमपी अल्ट्रावाइड और 10 एमपी टेलीसेटी कैमरा है। वहीं कचर और मेन डिस्प्ले दोनों पर 10 एमपी का सेल्फी कैमरा मिलता है।

ROG Xbox Ally: गेमिंग सेगमेंट में आरओजी एक्सबक्स एली एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। यह हैंडहेल्ड डिवाइस है, जो पीसी और कंसोल गेमिंग दोनों का अनुभव देता है। इसमें AMD Ryzen Z2 A प्रोसेसर, 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज दी गई है। यह विंडोज 11 पर चलता है और एक्सबाक्स गेम पास, स्टीम और एपिक गेम्स जैसे प्लेटफार्म्स को सपोर्ट करता है। डिवाइस में 7 इंच की फुल एचडी टच डिस्प्ले दी गई है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एएमडी फ्रीसिंक और 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है।

रोलेबल लैपटॉप: Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 रोलेबल दुनिया का पहला लैपटाप है, जिसमें 14 इंच की ओएलइडी स्क्रीन बटन दबाते ही 16.7 इंच तक रोल होकर बढ़ जाती है। इस लैपटॉप में इंटेल कोर अल्ट्रा 7 258 वी प्रोसेसर, 32 जीबी रैम, 1 टीबी एसएसडी और इंटेल एआइ बूस्ट एनपीयू दिया गया है। यह वाइ-फाइ 7. थंडरबोल्ड 4. फिगरप्रिंट और फेस अनलाक जैसे फीचर्स के साथ आता है। यह लैपटाप खासतौर पर ऑफिस वर्क, कोडिंग और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है।





मिरुमी रोबोट: मिरुमी एक छोटा सा क्लिप-ऑन रोबोट है, जिसे बैग, जैकेट या कपड़ों पर लगाया जा सकता है। यह आसपास की मूवमेंट और वातावरण को महसूस करके छोटे-छोटे एक्सप्रेशन और मूवमेंट्स देता है। इसका मकसद यूजर को एक तरह का इमोशनल और कम्पैनियन अनुभव देना है।

AI स्मार्ट ग्लासेजः ये इस साल के सबसे फ्यूचरिस्टिक वियरेबल गैजेट्स में शामिल हैं। इनमें इन बिल्ट कैमरा, माइक्रोफोन व एआइ प्रोसेसर दिया गया है। इससे यूजर रियल टाइम ऑब्जेक्ट की पहचान, कॉलिंग, म्यूजिक कंट्रोल आदि फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

iPhone Air: एपल का आइफोन एयर वर्ष 2025 का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्मार्टफोन माना जा रहा है। यह अब तक का सबसे पतला और हल्का आइफोन है, जिसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रीमियम लुक के साथ आसान हैंडलिंग चाहते है। फोन का टाइटेनियम फ्रेम इसे मजबूती के साथ-साथ बेहद हल्का और आरामदायक बनाता है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलइडी डिस्प्ले दी गई है। परफार्मेस के लिए इसमें नया A19 Pro चिपसेट है। कैमरा सेक्शन में फोन में 48MP का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, वहीं फंट में 18MP का कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकार्डिंग को सपोर्ट करता है। फोन में 3,149 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो हल्के या मध्यम इस्तेमाल में एक दिन तक चल सकती है।

मेटा न्यूरल बैंडः यह कलाई से निकलने वाले न्यूरल सिग्नलस को पढ़कर डिवाइस कंट्रोल करता है। हाथों के जेस्चर से कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइस को ऑपरेट किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन हेतु डिजाइन हुई है, जहां स्क्रीन छूने की जरूरत नहीं।