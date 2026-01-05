क्या है Tap and Pay Scam? जिससे खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें कैसे बचें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जैसे-जैसे डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है इसके साथ ही साइबर ठगी के तरीके भी लगातार और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। हाल के दिनों में अब Tap and Pay Scam भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें कुछ ही सेकंड में ही लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। जी हां, ये स्कैम तो इतना खतरनाक है कि आपको जब तक समझ आएगा तब तक शायद आपका अकाउंट खाली हो चुका होगा। इस स्कैम में खासतौर पर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट (NFC) का यूज कर रहे हैं। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये Tap and Pay Scam क्या है।

क्या है Tap and Pay Scam? दरअसल, Tap and Pay स्कैम में ठग NFC टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैसे तो बिना कार्ड स्वाइप किए या पिन डाले पेमेंट के लिया किया जाता है लेकिन इन दिनों ठग NFC टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ कार्ड या फोन को मशीन के पास लाकर लोगों के अकाउंट से पैसे चुरा रहे हैं।

स्कैमर्स पहले तो पोर्टेबल POS मशीन या NFC रीडर का यूज कर भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे मेट्रो, बस, मार्केट या मॉल में लोगों के कार्ड के पास मशीन ले जाते हैं और छोटी रकम की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कई बार तो पीड़ित को इसका पता भी नहीं चलता। ऐसे में अगर आप भी Tap and Pay इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है।

कैसे खाली हो सकता है बैंक अकाउंट? आसान शब्दों में समझें तो Tap and Pay में एक लिमिट तक पेमेंट के लिए PIN की जरूरत नहीं होती। ऐसे में ठग बार-बार छोटी रकम काट सकते हैं। हो सकता है कि भीड़ वाले इलाके में आप नोटिफिकेशन भी देर से चेक करें। इतना ही नहीं कार्ड वॉलेट या जेब में होने पर भी पेमेंट हो सकती है। वहीं, अगर कार्ड की कॉन्टैक्टलेस लिमिट ज्यादा है, तो कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट से हजारों रुपये निकल सकते हैं।