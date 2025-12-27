FLipkart की साल आखिरी बड़ी सेल, इतना सस्ता मिल रहा Samsung का फोल्डेबल फोन

Language
    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart की ईयर एंड सेल 2025 लाइव हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन सहित कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से रुक गए थे, तो ये सेल आपके लिए सही मौका हो सकता है। सबसे अच्छे ऑफर्स में से एक Samsung Galaxy Z Flip 6 पर है। ये भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फ्लैट डिस्काउंट के अलावा एडिशनल ऑफर्स भी यहां मिल रहे हैं। आइए जानते हैं Galaxy Z Flip 6 पर मिल रही पूरी डील के बारे में।

    Samsung Galaxy Z Flip 6 पर ये है डील

    Samsung Galaxy Z Flip 6 को भारत में 1,09,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अभी फ्लिपकार्ट ईयर एंड सेल 2025 के दौरान Galaxy Z Flip 6 का ब्लू 12 GB रैम और 256GB वेरिएंट 69,999 रुपये में मिल रहा है। यानी यहां ग्राहकों को फ्लैट 40,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा, कई बैंक ऑफर्स भी यहां दिए जा रहे हैं। और ज़्यादा बचत करने के लिए, आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं। ग्राहक पुराना फोन चेंज कर 68,050 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि, ये वैल्यू फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी। इन सबके अलावा ग्राहक 2,461 रुपये प्रति महीने की शुरुआती कीमत EMI ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं।

    Samsung Galaxy Z Flip 6 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Samsung Galaxy Z Flip 6 में 6.7-इंच का डायनामिक AMOLED 2X मेन डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन FHD+ और रिफ्रेश रेट 120Hz है। आउटर स्क्रीन 3.4-इंच का सुपर AMOLED पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट है और इसमें 4,000mAh की बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो, Galaxy Z Flip 6 में पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। वहीं फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10MP का कैमरा है। इसके अलावा, फोन में AI-पावर्ड फीचर्स जैसे ऑटो जूम मिलता है, जो सब्जेक्ट को इंटेलिजेंट तरीके से पहचानता है और बेहतर शॉट लेने के लिए फ्रेमिंग को एडजस्ट करता है।

