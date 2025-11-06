Samsung के मुड़ने वाले 5G फोन पर शानदार डिस्काउंट, Snapdragon प्रोसेसर समेत कई बेहतरीन फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से एक रेगुलर फोन की जगह कुछ अलग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Samsung Galaxy Z Flip 6 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। Amazon अभी इस प्रीमियम फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन पर 41,099 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। हालांकि ये एक लिमिटेड टाइम डील हो सकती है।

इसलिए अगर आप काफी वक्त से नए फोन में अपग्रेड करने की सोच रहे थे तो आपको ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। इस फ्लिप फोन में आपको कई कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और 4,000mAh की बैटरी ऑफर करता है, लेकिन फोन के अन्य फीचर्स जानने से पहले चलिए पहले फोन पर मिल रही बेस्ट डील पर एक नजर डालते हैं...

Samsung Galaxy Z Flip 6 डिस्काउंट ऑफर सैमसंग के इस फोन को कंपनी ने 1,09,999 रुपये में लॉन्च किया था लेकिन अभी आप इस फोन को Amazon से सिर्फ 68,900 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि ई-कॉमर्स दिग्गज Z Flip 6 पर 41,099 रुपये का सीधा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है।

इसके अलावा, फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप Federal Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। डील को और भी जबरदस्त बनाने के लिए आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं।

Samsung Galaxy Z Flip 6 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Samsung के इस डिवाइस में 6.7-इंच का डायनामिक AMOLED 2X इनर डिस्प्ले देखने को मिलता है। फोन में FHD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल रहा है। डिवाइस में आपको बाहर की तरफ 3.4-इंच का सुपर AMOLED कवर स्क्रीन भी मिलता है। हालांकि ये एक 60Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है।