छोटे भाई-बहन की पढ़ाई के लिए तलाश रहे हैं अच्छा Smartphone, कम कीमत में आते हैं Samsung के ये दो दमदार फोन

Samsung Galaxy M04 And Samsung Galaxy A04 Price Features Battery Display Camera घर में छोटे भाई-बहन हैं या कोई दूसरे छोटे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। यहां सैमसंग गैलेक्सी के कम कीमत में बड़ी बैटरी के साथ आने वाले स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Samsung Galaxy M04 And Samsung Galaxy A04 Price Features Battery Display Camera

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग के स्मार्टफोन यूजर्स की पसंद में शुमार रहते हैं। सैमसंग के डिवाइस यूजर्स को अपने दमदार फीचर्स से लुभाने का काम भी करते हैं। बजट कम हो तो भी कंपनी के स्मार्टफोन खरीदे जा सकते हैं। 12 हजार से कम कीमत पर भी सैमसंग के स्मार्टफोन खरीदे जा सकते हैं। अगर आप भाई-बहन को उनकी पढ़ाई के लिए एक बढ़िया डिवाइस खरीद कर देना चाहते हैं तो ये खबर आपका दिल खुश कर सकती है। आप एक दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन का तोहफा दे सकते हैं। 12 हजार से कम में कौन-से स्मार्टफोन खरीदें? 12 हजार से कम में आप सैमसंग के Samsung Galaxy M04 और Samsung Galaxy A04 स्मार्टफोन चेक कर सकते हैं। सैमसंग के दोनों ही डिवाइस बड़ी बैटरी की खूबी के साथ आते हैं। Samsung Galaxy A04 और Samsung Galaxy M04 दोनों ही 5000 mAh की Lithium Ion Battery के साथ आते हैं। कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy M04 को ऑनलाइन 8500 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। वहीं, Samsung Galaxy A04 को 12 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है। किन खूबियों के साथ आते हैं Samsung Galaxy के ये स्मार्टफोन Samsung Galaxy A04 Samsung Galaxy A04 की बात करें तो डिवाइस 6.5 इंच की एचडी डिस्प्ले के साथ आता है। डिवाइस में पिक्चर क्लिक करने के लिए 50MP + 2MP डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अलावा, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। 12 हजार रुपये में आप 4 GB RAM और 64 GB ROM वेरिएंट खरीद सकते हैं। Samsung Galaxy M04 Samsung Galaxy M04 की बात करें तो डिवाइस 6.5 इंच की एचडी डिस्प्ले के साथ आता है। डिवाइस में पिक्चर क्लिक करने के लिए 13MP + 2MP डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अलावा, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। 8 हजार रुपये के आसपास आप 4 GB RAM और 64 GB ROM वेरिएंट खरीद सकते हैं।

Edited By: Shivani Kotnala