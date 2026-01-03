Language
    30 रुपये से कम कीमत में आते हैं Jio के ये प्रीपेड प्लान्स, देखें लिस्ट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:30 AM (IST)

    News Article Hero Image

    Jio के इन प्लान्स की कीमत 30 रुपये से कम है। Photo- Gemini AI.

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो Reliance Jio को देश का सबसे किफायती टेलीकॉम ऑपरेटर माना जाता है। कंपनी अपने यूजर्स को कई डेटा वाउचर्स भी ऑफर करती है। कंपनी के 4G डेटा वाउचर सिर्फ 11 रुपये से शुरू होते हैं। आज हम कंपनी के तीन प्रीपेड प्लान देखेंगे जिनकी कीमत 30 रुपये से कम है। ये सभी सिर्फ डेटा वाउचर हैं। इनकी कीमत 11 रुपये, 19 रुपये और 29 रुपये है। क्योंकि ये डेटा वाउचर हैं, इसलिए इनमें किसी भी तरह की सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है। आइए इन सभी प्लान के बेनिफिट्स जानते हैं।

    Reliance Jio 11 रुपये का प्रीपेड प्लान

    Reliance Jio के 11 रुपये के प्रीपेड प्लान में एक घंटे की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इसका असल में मतलब सिर्फ 10GB डेटा है और ये सच में अनलिमिटेड नहीं है। FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 64 Kbps हो जाती है।

    Reliance Jio 19 रुपये का प्रीपेड प्लान

    Reliance Jio के 19 रुपये के प्रीपेड प्लान में 1GB डेटा और 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है। ये प्लान सिर्फ एक दिन के लिए अच्छा है जब आपका FUP डेटा खत्म हो गया हो और डेटा रीसेट होने से पहले आपको कुछ और डेटा चाहिए।

    Reliance Jio 29 रुपये का प्रीपेड प्लान

    Reliance Jio के 29 रुपये के प्लान में 2 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में सिर्फ 2GB डेटा मिलता है। 2GB डेटा भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे इमरजेंसी बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये भी सिर्फ दो दिनों के लिए ही रहेगा। ध्यान दें कि इन सभी प्लान के लिए एक बेस एक्टिव प्रीपेड प्लान जरूरी है।

    एक्टिव बेस प्लान के बिना, यूजर्स इन प्रीपेड डेटा प्लान से डेटा बेनिफिट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये प्लान हर टेलीकॉम सर्कल में हर कस्टमर के लिए लागू हैं।

