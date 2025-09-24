Language
    गेमर्स के लिए शानदार ऑफर, पावरफुल प्रोसेसर वाला Realme GT 7 Pro मिल रहा इतना सस्ता

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    Realme GT 7 Pro इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था और अब Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस फोन पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। लॉन्च प्राइस 59999 रुपये थी लेकिन अब इसमें फ्लैट 10000 रुपये की कटौती हो चुकी है। साथ ही कूपन और बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलता है।

    Realme GT 7 Pro पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने इस साल की शुरुआत में GT 7 Pro को लॉन्च किया था और अब Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस स्मार्टफोन पर बड़ा प्राइस कट मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये थी लेकिन अब इसमें सीधा 10,000 रुपये की छूट दी गई है। अगर आप एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ज्यादा बिना खर्च किए रियलमी का ये फ्लैगशिप फोन आपके लिए अच्छी डील हो सकती है। इस फोन में 6500 nits की पीक ब्राइटनेस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं Realme GT 7 Pro की डील के बारे में।

    Realme GT 7 Pro की डील

    Realme GT 7 Pro फिलहाल Amazon पर 49,999 रुपये में लिस्टेड है, जिसमें 10,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट शामिल है। इसके अलावा ग्राहक 5,000 रुपये का कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1,250 रुपये का इंस्टेंट ऑफ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, Amazon पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर 46,100 रुपये तक का ऑफर दे रहा है। हालांकि, फाइनल एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

    Realme GT 7 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Realme GT 7 Pro में 6.78 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले पैनल है, जो HDR 10+ सपोर्ट, 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision और 6500 nits पीक ब्राइटनेस के साथ आता है।

    ये स्मार्टफोन भारत में पहला है जिसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो सेंसर (3x ऑप्टिकल जूम के साथ) और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 16MP फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। बैटरी की बात करें तो फोन में 5800mAh बैटरी है जो 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

