गेमर्स के लिए शानदार ऑफर, पावरफुल प्रोसेसर वाला Realme GT 7 Pro मिल रहा इतना सस्ता

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने इस साल की शुरुआत में GT 7 Pro को लॉन्च किया था और अब Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस स्मार्टफोन पर बड़ा प्राइस कट मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये थी लेकिन अब इसमें सीधा 10,000 रुपये की छूट दी गई है। अगर आप एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ज्यादा बिना खर्च किए रियलमी का ये फ्लैगशिप फोन आपके लिए अच्छी डील हो सकती है। इस फोन में 6500 nits की पीक ब्राइटनेस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं Realme GT 7 Pro की डील के बारे में।

Realme GT 7 Pro की डील Realme GT 7 Pro फिलहाल Amazon पर 49,999 रुपये में लिस्टेड है, जिसमें 10,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट शामिल है। इसके अलावा ग्राहक 5,000 रुपये का कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड ट्रांजैक्शन पर 1,250 रुपये का इंस्टेंट ऑफ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, Amazon पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर 46,100 रुपये तक का ऑफर दे रहा है। हालांकि, फाइनल एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी।