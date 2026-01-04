Ration Card e-KYC करने का सबसे आसान तरीका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस जान लें

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत देशभर के लाखों लोगों को राशन कार्ड के जरिए सस्ता और फ्री राशन उपलब्ध करा रही है। हालांकि सरकार ने अब ये सुनिश्चित करने के लिए एक और अहम कदम उठाया है कि इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ एलिजिबल लोगों को ही मिले। इसके तहत राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि e-KYC से फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगेगी और जरूरतमंद लोगों को टाइम पर राशन मिलता रहेगा।

कितने वक्त में करानी होगी e-KYC? नए नियमों के मुताबिक अब राशन कार्ड की e-KYC हर 5 साल में एक बार करानी जरूरी है। कई लोगों ने आखिरी बार 2013 या उससे पहले यह प्रोसेस पूरा किया था। ऐसे में उनके लिए e-KYC अपडेट कराना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। हालांकि अच्छी बात ये है कि अब इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रोसेस भी पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए जानें घर बैठे राशन कार्ड की e-KYC कैसे करें।

घर बैठे राशन कार्ड की e-KYC कैसे करें? स्मार्टफोन की मदद से आप कुछ ही मिनटों में e-KYC पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्मार्टफोन में Mera KYC और Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें। ऐप ओपन कर अपनी लोकेशन सेट करें। इसके बाद अब अपना आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें। स्क्रीन पर आधार से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी। इधर से अब Face e-KYC ऑप्शन पर टैप करें। फोन का कैमरा ऑन होगा, सामने देखकर अपनी फोटो क्लिक करें। फोटो सही आने पर Submit बटन पर क्लिक करें। इतना करने के बाद आपका राशन कार्ड e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा। कैसे पता करें e-KYC हुई या नहीं? अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपकी e-KYC सफलतापूर्वक पूरी हुई है या नहीं, तो इसके लिए भी आपको एक आसान तरीका फॉलो करना होगा।