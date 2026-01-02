Language
    36 हजार में लॉन्च हुआ था Moto का ये फोन, अब मिल रहा 24 हजार में; जानें डील

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:21 PM (IST)

    अगर आप 25 हजार की रेंज में एक नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम यहां आपको Motorola Edge 50 Pro पर मिल रही जबरदस्त डील के बारे में बताने जा ...और पढ़ें

    Motorola Edge 50 Pro पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola Edge 50 Pro अब Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ये स्मार्टफोन अपने कलर-एक्यूरेट डिस्प्ले, भरोसेमंद डेली परफॉर्मेंस और फास्ट 125W चार्जिंग की वजह से कफी इंप्रेसिव है। ये फीचर्स मिलकर एक बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्मूद डेली यूज और बैटरी को जल्दी चार्ज करने की सुविधा देते हैं। क्योंकि ऐसे ऑफर आमतौर पर सीमित समय के लिए होते हैं। ऐसे में अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो आपको जल्दी करना होगा। आइए जानते हैं पूरी डील।

    Amazon पर Motorola Edge 50 Pro पर ये है डील

    Motorola Edge 50 Pro के 12GB + 256GB वेरिएंट को भारत में 35,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। Amazon पर, ये फिलहाल फोन का ब्लैक ब्यूटी मॉडल अभी 23,985 रुपये में लिस्टेड है। यानी 12,014 रुपये का सीधा डिस्काउंट। और भी ज्यादा बचत करने के लिए, आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं। पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 22,500 रुपये तक छूट मिलेगी। हालांकि, ये वैल्यू फोन के कंडीशन पर डिपेंड करेगी। साथ ही ग्राहकों को यहां EMI ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ बैंक ऑफर्स का भी फायदा ग्राहक उठा सकते हैं।

    Motorola Edge 50 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Motorola Edge 50 Pro में 6.7-इंच का कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है जो 1.5K रेजोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट ऑफर करता है। डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट है, जिसे 12GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 4,500mAh की बैटरी भी है जो 125W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

    फोटोग्राफी के लिए, Edge 50 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, स्मार्टफोन में 50MP का फ्रंट कैमरा है।

