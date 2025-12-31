Language
    Jio सिम साल भर एक्टिव रखने का सबसे 'जबरदस्त जुगाड़', सिर्फ 44 रुपये आएगा खर्च

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    Jio यूजर्स अब सिर्फ 44 रुपये में पूरे साल अपना नंबर एक्टिव रख सकते हैं। कंपनी 90 दिनों तक रिचार्ज न होने पर नंबर डिएक्टिव कर सकती है। इस समस्या से बचन ...और पढ़ें

    Jio सिम साल भर एक्टिव रखने का सबसे 'जबरदस्त जुगाड़', सिर्फ 44 रुपये आएगा खर्च  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के वक्त में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल या इंटरनेट इस्तेमाल करने तक सिमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए ही आज कई बैंकिंग, UPI, सोशल मीडिया एप में लॉग-इन किया जा सकता है। ऐसे में अगर नंबर बंद हो जाए तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन क्या हो अगर आपकी ये समस्या सिर्फ 44 रुपये में सॉल्व हो जाए।

    जी हां, जियो यूजर्स अब सिर्फ 50 रुपये से कम में पूरे साल तक अपना नंबर एक्टिव रख सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ लगाना होगा। Jio यूजर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर लंबे टाइम तक रिचार्ज नहीं कराया गया, तो कंपनी नंबर को बंद कर किसी और को अलॉट कर सकती है। ऐसे में अगर आप चाहें तो सिर्फ 44 रुपये खर्च करके भी अपने Jio सिम को पूरे साल एक्टिव रख सकते हैं। चलिए जानें कैसे

    कैसे बंद हो जाता है Jio नंबर

    दरअसल Jio की पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी नंबर पर करीब 90 दिनों तक कोई रिचार्ज या एक्टिविटी न हो तो तो कंपनी उस नंबर को डिएक्टिव कर सकती है। ऐसे में कई लोग तो मजबूरी में महंगे रिचार्ज करा लेते हैं, जबकि उस नंबर का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है।

    यहां 11 रुपये का रिचार्ज करेगा मदद

    हालांकि आप छोटे से जुगाड़ से Jio के नंबर को एक्टिव रख सकते हैं जहां कंपनी एक छोटा सा डेटा पैक ऑफर करती है, जिसकी कीमत सिर्फ 11 रुपये है। इस पैक में यूजर को 1 घंटे के लिए 10GB हाई-स्पीड डेटा मिल रहा है। ये पैक किसी बेस प्लान के बिना भी रिचार्ज किया जा सकता है।

    ऐसे में जब आप 11 रुपये का यह रिचार्ज कराते हैं, तो सिस्टम में यह एंटर हो जाता है कि आपका नंबर एक्टिव है और इसका यूज किया जा रहा है। इसके बाद अगले करीब 90 दिनों तक नंबर बंद होने का खतरा खत्म हो जाता है।

    सालभर कैसे रखें नंबर को एक्टिव?

    पूरे साल नंबर ऑन रखने के लिए आपको हर 90 दिन में एक बार 11 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। यानी 12 महीनों में कुल 4 बार रिचार्ज करवाना होगा। इस तरह कुल खर्च यानी 11 रुपये × 4 = 44 रुपये आएगा। इस तरह आपका Jio नंबर पूरे साल एक्टिव रहेगा।

    यह भी पढ़ें- Jio vs Airtel vs Vi: ये हैं 1.5GB डेली डेटा के साथ आने वाले सबसे सस्ते प्लान, देखें लिस्ट

     