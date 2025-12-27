Jio vs Airtel vs Vi: ये हैं 1.5GB डेली डेटा के साथ आने वाले सबसे सस्ते प्लान, देखें लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Jio, Airtel और Vi देश की तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं। तीनों ही कंपनियां अपने ग्राहकों को अलग-अलग प्रीपेड प्लान्स ऑफर करती हैं। ये प्लान्स लोगों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से दिए जाते हैं। ज्यादातर लोग वैसे 1.5GB डेली डेटा वाला प्लान पसंद करते हैं। ऐसे में हम यहां आपको तीनों ही कंपनियों सबसे सस्ते 1.5GB डेली डेटा वाले प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने यहां लगभग 1 महीने की वैलिडिटी वाले प्लान्स को लिया है।

Jio जियो के पास 1.5GB डेली डेटा वाला सबसे सस्ता प्लान 299 रुपये का है। इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स और रोज 100 SMS भी ऑफर किए जाते हैं। डेली डेटा लिमिट के बाद इस प्लान में डेटा की स्पीड घटकर 64 Kbps हो जाती है। इसके अलावा इस प्लान में JioTV और JioAICloud एप्स का एक्सेस भी दिया जाता है। बता दें कि कंपनी के पास एक 239 रुपये का भी प्लान है, लेकिन ये 22 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है।

Airtel एयरटेल भी 299 रुपये का एक प्लान ऑफर करता है, वो भी 28 दिन की वैलिडिटी के लिए। लेकिन, ये डेली 1GB डेटा के साथ आता है। कंपनी के 1.5GB डेली डेटा वाला सबसे सस्ता प्लान 349 रुपये का है। जो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। साथ ही इसमें अनलिमिटेड कॉल्स, रोज 100SMS और अनलिमिटेड 5G भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा इसमें SonyLIV सब्सक्रिप्शन के अलावा Airtel Xstream Play Subscription के तहत 20 OTT एप्स का एक्सेस भी दिया जाता है। इसमें फ्री कॉलर ट्यून भी दिया जाता है।