लंबे आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट सेंड करने में आ रही परेशानी, iPhone यूजर के लिए PDF फॉर्मेट वाली ट्रिक आएगी काम

iPhone tips and tricks know How To Click screenshot of long articles and save share it as PDF अगर आप भी वेब सर्च में लंब आर्टिकल्स को पढ़ना और उन्हें सेव शेयर करना पसंद करते हैं तो ये आईफोन टिप आपके काम आ सकती है। आप एक बढ़िया ट्रिक का इस्तेमाल कर इसे बिना किसी परेशानी के शेयर कर सकते हैं।