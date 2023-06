ChatGPT App के साथ iPhone यूजर्स कर सकेंगे Bing का इस्तेमाल, इन यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ फीचर

iPhone ChatGPT app gets built in Microsoft Bing Search know how to enable it अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। ओपनएआई ने चैटजीपीटी के आईओएस वर्जन ऐप में यूजर्स के लिए एक नया फीचर जोड़ा है। इस फीचर को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल में फीचर के बारे में ही बता रहे हैं।