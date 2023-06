Featured story

iPhone को बार-बार करना पड़ रहा है चार्ज, आपकी लोकेशन हो सकती है बैटरी की शॉर्ट लाइफ के लिए जिम्मेदार

iPhone battery Draining Issue Location May be reason for it अगर आपके आईफोन की बैटरी भी जल्दी डाउन हो रही है और दिन में कई बार फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ रही है तो आपकी लोकेशन एक बड़ा कारण हो सकता है। जी हां एपल खुद मानता है कि कई बार आईफोन की बैटरी ड्रैनिंग इशू पूअर नेटवर्क कनेक्शन से जुड़ा होता है।