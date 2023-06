iPhone 15 सीरीज के साथ तीन नई Apple Smartwatch हो सकती हैं लॉन्च, कई दूसरे प्रोडक्ट्स की होगी धमाकेदार एंट्री?

iPhone 15 series May Come With Three New Apple Smartwatch अगर आप भी एपल की अपकमिंग आईफोन सीरीज iPhone 15 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आईफोन निर्माता कंपनी यूजर्स के लिए कई दूसरे प्रोडक्ट्स को भी ला सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी नई आईफोन सीरीज के साथ तीन नई स्मार्टवॉच लॉन्च कर सकती है।