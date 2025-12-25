जान लें बिना इंटरनेट Google Maps इस्तेमाल करने का तरीका, इमरजेंसी में आएगा काम
Google Maps का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं। इसमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जिनके बारे में कम ही लोगों को आइडिया होता है। ऐसा ही एक फीचर है ऑफलाइ ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज गूगल मैप्स का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते है और इस एप की मदद से अनजान और नई जगहों के रास्ते पता चलते हैं। चाहे आप किसी नई जगह घूमना चाहते हों या किसी नए शहर में बसना चाहते हों, गूगल मैप्स काफी मदद मिल जाती है। हालांकि, गूगल मैप्स इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। लेकिन कई बार हम ऐसी जगह होते हैं जहां इंटरनेट या नेटवर्क कवरेज या तो कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कुछ जगहों को कैसे ढूंढें या मैप्स से मदद कैसे लें। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, गूगल मैप्स का ऑफलाइन फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। इस फीचर के जरिए, आप इंटरनेट के बिना भी गूगल मैप्स पर रास्ते सर्च कर पाएंगे। ये फीचर Android और iPhone दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका।
ऑफलाइन गूगल मैप्स का इस्तेमाल कैसे करें?
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप्स ओपन करें।
- इसके बाद आपको टॉप-राइट कॉर्नर में दिख रहे प्रोफाइल आइकन पर टैप करना है।
- यहां आपको कई ऑप्शन दिखेंगे। आपको यहां ऑफलाइन मैप्स ऑप्शन पर टैप करना है।
- इसके बाद आपको मैप सेलेक्ट कर उसे डाउनलोड करना है।
- अब डाउनलोड किया गया मैप आपके सामने दिखने लगेगा।
- इसके बाद उस डाउनलोड किए गए मैप पर टैप करें।
- अब आप इंटरनेट के बिना भी गूगल मैप पर रास्ता देख सकते हैं।
- आपको बस गूगल मैप पर जाना है और सर्च बार में वह रास्ता डालना है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं।
इस तरह आप किसी भी लो-नेटवर्क वाली नई जगह पर जाने से पहले उस जगह का मैप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ऑफलाइन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।