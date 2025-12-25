जान लें बिना इंटरनेट Google Maps इस्तेमाल करने का तरीका, इमरजेंसी में आएगा काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज गूगल मैप्स का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते है और इस एप की मदद से अनजान और नई जगहों के रास्ते पता चलते हैं। चाहे आप किसी नई जगह घूमना चाहते हों या किसी नए शहर में बसना चाहते हों, गूगल मैप्स काफी मदद मिल जाती है। हालांकि, गूगल मैप्स इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। लेकिन कई बार हम ऐसी जगह होते हैं जहां इंटरनेट या नेटवर्क कवरेज या तो कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कुछ जगहों को कैसे ढूंढें या मैप्स से मदद कैसे लें। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, गूगल मैप्स का ऑफलाइन फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। इस फीचर के जरिए, आप इंटरनेट के बिना भी गूगल मैप्स पर रास्ते सर्च कर पाएंगे। ये फीचर Android और iPhone दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका।