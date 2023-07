Featured story

टेक्स्ट नहीं, इमेज से सर्च होंगी सेकंडों में जानकारियां, ऐसे काम करेगी Google की ये ट्रिक

How To Search Information On Google By Image गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। कई बार आपको भी किसी इमेज को लेकर जानकारियों की जरूरत पड़ी होगी। हालांकि इमेज की जानकारी कैसे ली जाए ये सवाल भी जेहन में आया होगा। इसके लिए सर्च इंजन गूगल का इस्तेमाल किया जा सकता है।