Google Chrome में हुए कई बड़े बदलाव, मिला रीडिंग मोड और बेहतर मेमोरी सेवर फीचर

Chrome version 115 Update Google ने कुछ दिन पहले Chrome के लिए शुरुआती स्टेबल बिल्ड वर्जन -115 को रोल आउट करना शुरू किया था और अब यह अपडेट दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है। रीडिंग मोड अपडेटेड यूजर इंटरफेस थीम आदि कुछ नए बदलावों में से हैं जो अपडेट में शामिल हैं। अपडेट का एक अन्य मुख्य आकर्षण परमिशन पर अधिक कंट्रोल है।

Google started rolling out the early stable build for Chrome version 115

Your browser does not support the audio element.