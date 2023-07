Featured story

Google Chrome पर सेव किए हैं जरूरी वेबसाइट के Bookmark, दूसरे वेब ब्राउजर पर ऐसे करें ट्रांसफर

How To Transfer And Share Google Chrome Bookmarks To Other Web Browser गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार जरूरी वेबसाइट पर विजिट को आसान बनाने के लिए आपने भी बुकमार्क का इस्तेमाल किया होगा। इन बुकमार्क का बैकअप तैयार कर लिया जाए तो इसे आसानी से पीसी या ब्राउजर बदलने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।