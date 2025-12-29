लॉक कर लें अपना Aadhaar, वरना बैंक अकाउंट हो सकता है खाली; यहां जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपको लगता है कि आपके सभी बैंक अकाउंट सुरक्षित हैं। क्योंकि, आपके पास UPI, ATM पिन और सभी ट्रांजैक्शन के पासवर्ड सुरक्षित हैं, लेकिन यहां आप गलत भी हो सकते हैं। बिना कोई ट्रांजैक्शन किए, न तो डेबिट कार्ड से, न UPI से और न ही किसी दूसरे तरीके से, फिर भी आप अपना पैसा खो सकते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही एक घटना कुछ महीनों पहेल हुई थी। जहां कई अकाउंट होल्डर्स ने सिर्फ इसलिए पैसे खो दिए क्योंकि उनके आधार बायोमेट्रिक्स का गलत इस्तेमाल किया गया था। उनके फिंगरप्रिंट्स का गलत इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अपराधियों ने उन्हें हूबहू कॉपी कर लिया था, और उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। ऐसे में आधार बायोमेट्रिक्स डेटा को लॉक करना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं इसका तरीका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपके बायोमेट्रिक्स को लॉक करना क्यों जरूरी है? बायोमेट्रिक डेटा, जिसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन शामिल होते हैं, अक्सर आधार-इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) फ्रॉड में इस्तेमाल होता है। इसे लॉक करके, आप फिंगर या आइरिस स्कैन के जरिए अपने बैंक अकाउंट्स तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकते हैं। अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करने से किसी भी आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में सुरक्षा की एक और लेयर जुड़ जाती है। ये उन स्कैमर्स को रोक सकता है जो चोरी किए गए आधार नंबर का इस्तेमाल करके आपकी पहचान चुराने की कोशिश करते हैं।

साथ ही आपको बायोमेट्रिक्स सुरक्षित होने से आपके, मन में शांति रहती है और आपको ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आधार सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आधार बायोमेट्रिक्स को दो तरीकों से लॉक कर सकते हैं। आप आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करने के लिए UIDAI वेबसाइट या नए Aadhaar एप पर जा सकते हैं। अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

UIDAI वेबसाइट के जरिए: UIDAI पर बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक पेज पर जाएं।

'लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स' पर क्लिक करें।

अपना 12-डिजिट का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के लिए रिक्वेस्ट करें।

OTP डालें और 'इनेबल लॉकिंग' पर क्लिक करें। आपके बायोमेट्रिक्स अब लॉक हो गए हैं। आप ऑथेंटिकेशन के लिए उन्हें कुछ समय के लिए अनलॉक कर सकते हैं और बाद में फिर से लॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस काम के लिए एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप वर्चुअल ID भी जनरेट कर सकते हैं बता दें कि वर्चुअल ID एक 16-डिजिट का नंबर है जिसे ऑथेंटिकेशन के लिए आपके आधार नंबर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपनी वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं: