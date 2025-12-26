31 दिसंबर से पहले कर लें पैन और आधार कार्ड को लिंक, जान लें स्टेटस चेक करने का तरीका भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। 1 जनवरी, 2026 से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव घोषित कर देगा जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं।

3 अप्रैल, 2025 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन अलॉट किया गया था, उन्हें 2025 के आखिर तक अपने परमानेंट आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके लिंकिंग पूरी करनी होगी। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो पैन कार्ड डेडलाइन तक लिंक नहीं होंगे, उन्हें इनएक्टिव या इनऑपरेटिव मार्क कर दिया जाएगा और उनका इस्तेमाल टैक्स से जुड़े या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे। जिसमें इनकम टैक्स रिफंड का सस्पेंशन और 1 जनवरी, 2026 से सोर्स पर ज्यादा टैक्स डिडक्शन रेट लागू होना शामिल है।

लिंकिंग पूरी करने के लिए, टैक्सपेयर्स को सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि उनके पास एक वैलिड पैन, एक आधार नंबर और वन-टाइम पासवर्ड पाने के लिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल फोन हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन मामलों में पैन 1 जुलाई, 2017 से पहले जारी किया गया था और पहले लिंक नहीं किया गया है, उन पर 1,000 रुपये की फीस लगेगी।