ठीक से काम नहीं कर रही फोन की टच स्क्रीन? ये सेटिंग करेगी तुरंत मदद

आजकल फोन पर टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं करती है। इससे छुटकारा पाने के लिए फोन में Touch Sensitivity नाम का एक खास सेटिंग मौजूद है। इसे ऑन करने से फोन की स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और फोन की टच स्क्रीन पहले की तरह ही स्मूद तरीके से काम करने लगती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर लोग जैसे ही एक नया फोन खरीदते हैं तो तुरंत डिवाइस पर सबसे पहले टेम्पर्ड ग्लास लगवाने दूकान पर पहुंच जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि फोन पर टेंपर्ड ग्लास लगते ही उसका टच स्क्रीन पहले की तरह स्मूथ और रिस्पॉन्सिव नहीं रहता, यानी फोन की टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं करती।

स्क्रीन पर बार-बार टच करने के बाद भी फोन सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। वहीं, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए आपके फोन में पहले से ही एक खास सेटिंग मौजूद है। चलिए इसके बारे में जानते हैं...

क्या है वो खास सेटिंग? दरअसल बहुत सी स्मार्टफोन कंपनियां यूजर्स को Touch Sensitivity या Increase Touch Sensitivity नाम का भी एक ऑप्शन देती हैं। यह फीचर खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास का यूज करते हैं। ऐसे में अगर आप इस फीचर को एक बार ऑन कर देते हैं तो इससे फोन की स्क्रीन का टच रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और फोन की टच स्क्रीन पहले की तरह ही स्मूद तरीके से काम करने लगती है।

कैसे करें Touch Sensitivity फीचर को ऑन? इसके लिए सबसे पहले फोन की Settings में जाएं।

इधर अब Display Settings वाले ऑप्शन में जाएं।

यहां Touch Sensitivity या Increase Touch Sensitivity वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

इधर से इस सेटिंग को ON कर दें और फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर करें। इतना करते ही आपका फोन टेम्पर्ड ग्लास के साथ भी पहले जैसा ही रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यानी फोन की टच स्क्रीन अब पहले जैसे काम करने लगेगी। वहीं, अगर आपके डिवाइस में आपको ये फीचर सीधे तौर पर नहीं मिल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।